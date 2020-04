E' tornato a vincere Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci, protagonista nel Night On Stars. Ci sono andati invece vicini Nicola 'JhonCheever' Cappellesso e Alberto 'Everbrun1' Cigliano che si sono piazzati secondi rispettivamente nel The Bigger e nel The Big Daily.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo report sui tornei online dal successo di Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci nel Night On Stars da 100 euro di buy in (578 entries per 52.020 euro di montepremi totale). Il top regular bolognese ha superato in volata 'Jn.Frusciante' (€6.654) e 'umbi1' (€4.829) e si è assicurato così i 9.169 euro del bottino.



Sono andati invece a 'SpeedOne1' i 5.308 euro proposti dal The Bigger (103 entries con 250 euro di buy in). L'ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo Nicola 'JhonCheever' Cappellesso che si è consolato con i quasi 4.000 euro del secondo premio. Sul podio è salito anche 'G1gante3' (€3.006) mentre ha chiuso quarto 'roldignola' (€2.262).



Ed è andato vicino al trionfo pure l'altro grinder Alberto 'Everbrun1' Cigliano. A lui è toccato il ruolo di runner up, per 3.270 euro di ricompensa, nel The Big Daily Potenziato (169 entries con 109 euro di buy in) che ha registrato l'exploit di 'StreSSatO' per 4.458 euro di vincita.



Chiudiamo con il segnalare l'acuto di 'sonodonk89', per una moneta da 5.253 euro, nel Super Venerdì Deep (1.739 con 20 euro di buy in) dove sono approdati al Final Table anche 'MORKOTERO1' (€3.841), 'Debari96' (€2.923), 'charliebrown69' (€2.130), 'SuperRocKy17' (€1.515), 'jbmagic1994' (€1.209), 'bigwin171' (€903), 'Bianconero917' (€597) e 'limitlesssss' (€337).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night On Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 578

Montepremi Totale: €52.020

Final Table Pay Out



Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €9.169

Jn.Frusciante - €6.654

umbi1 - €4.829

PakoBarba - €3.504

zanettis2001 - €2.543

Swidam - €1.845

ProfessoreY - €1.339

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €972

Frusinati89 - €705



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 103

Montepremi Totale: €23.175

Final Table Pay Out



SpeedOne1 - €5.308

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €3.995

G1gante3 - €3.006

roldignola - €2.262

4BetATC - €1.703

An3r3s - €1.281

giorob - €964

newsnake2001 - €726

FedeGiai - €726



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 169

Montepremi Totale: €21.800

Final Table Pay Out



StreSSatO - €4.458

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €3.270

palmieri2 - €2.463

ManlnBlackk - €1.853

downreg4 - €1.264

babykiller90 - €981

VoL1Am0b4sSo - €763

0MAHAHAH - €536

ciro1994boss - €414



Super Venerdì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.739

Montepremi Totale: €30.606

Final Table Pay Out



sonodonk89 - €5.253

MORKOTERO1 - €3.841

Debari96 - €2.923

charliebrown69 - €2.130

SuperRocKy17 - €1.515

jbmagic1994 - €1.209

bigwin171 - €903

Bianconero917 - €597

limitlesssss - €337