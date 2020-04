Ben 7 i tornei dello SCOOP in programma nella serata di ieri. I più importanti, il GigaStack e l'High Roller Progressive KO, si sono rispettivamente fermati con ancora 329 e 59 player in gioco. Archiviati tutti gli altri, ecco i risultati...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report dai 2 Eventi andati in pausa, il #200 e il #201. Nel No Limit Hold'em GigaStack, da 100 euro di buy in e da oltre 450.000 euro di montepremi totale (5.082 entries), sono rimasti in corsa 329 player guidati al momento da uno scatenato 'PablitoMag' che ha accumulato più di 5,6 milioni di gettoni virtuali. Alle sue spalle si è fatto strada 'Rafs89' con 5.246.810 mentre un po' più staccato troviamo il regular di Marano Vicentino Filippo '19JAHJAH92' Zanandrea con 4.235.746.



Sono invece appena 59, su 848 entries, i giocatori rimasti dentro all'High Roller Progressive KO da 250 euro di buy in e da 190.800 euro di prize pool. Qui si è preso la leadership il buon Lorenzo 'cucunato86' Bassi che ha chiuso il Day1 con 559.016 gettoni. Lo inseguono, tra gli altri, Luca 'CNB93' Tortora con 558.457, Roberto 'CeceAo83' Capece con 494.683 e Salvatore 'ilserpentino' Senapa, settimo con 354.455.



E passiamo ai tornei già archiviati. Bel colpo per 'w00jiix_VLT' che ha incassato 12.361 euro di premio complessivo dopo aver vinto, con deal, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #198). Non è andata male nemmeno a 'song o re' che si è preso gli 8.830 euro proposti dal Sunday Saver Turbo 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #203) dopo aver superato in volata 'Mr.Olaola' (€5.323), 'dach$hund' (€3.275), 'rrrafe' (€3.055), 'LAFAL10' (€1.678) e 'gerryilprinc' (€1.184).



Successi, infine, per 'delfymito' (€11.906) nel €30 No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO (Evento #197) e per 'GAnanina' (€9.685) e 'LORENZO13R' (€6.293), dopo un doppio accordo, nel €10 No Limit Hold'em SuperStack 6 Max (Evento #199) e nel €20 Sunday Supersonic (Evento #202).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Filippo '19JAHJAH92' Zanandrea



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-200: NL Hold'em GigaStack [€250.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 5.082

Montepremi Totale: €457.380

Player Left: 329

TOP TEN Day1



1. PablitoMag - 5.640.220

2. Rafs89 - 5.246.810

3. ale88ssia - 4.988.633

4. PR0PRI0LUI - 4.906.525

5. Filippo '19JAHJAH92' Zanandrea - 4.235.746

6. KTP0KP - 4.178.539

7. pustolo - 3.937.826

8. King Hugh Glass - 3.853.945

9. Alessandro 'sguaratovic' De Leo - 3.837.635

10. theprince75 - 3.795.931



SCOOP-201: High Roller Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 848

Montepremi Totale: €190.800

Player Left: 59

TOP TEN Day1



1. Lorenzo 'cucunato86' Bassi - 559.016

2. Luca 'CNB93' Tortora - 558.457

3. Marcus07.28 - 541.160

4. nemo968 - 526.319

5. Roberto 'CeceAo83' Capece - 494.683

6. TRACHETEeBOOM - 403.559

7. Salvatore 'ilserpentino' Senapa - 354.455

8. malboroclass - 325.657

9. catalanotte - 307.333

10. madimax73 - 300.134



SCOOP-198: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 3.211

Montepremi Totale: €144.495

Final Table Pay Out



w00jiix_VLT - €12.361*

Jison20 - €7.922*

pandolform - €8.825*

rottorio92 - €4.184

Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini - €3.449

BlackMamb407 - €2.246



*Deal



SCOOP-203: Sunday Saver Turbo 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.678

Montepremi Totale: €75.510

Final Table Pay Out



song o re - €8.830

Mr.Olaola - €5.323

dach$hund - €3.275

rrrafe - €3.055

LAFAL10 - €1.678

gerryilprinc - €1.184