Non solo SCOOP nella domenica del poker online italiano. Si sono infatti giocati anche il Day1 del SuperSize Sunday, il Super Mini Explosive e il Sunday Big Potenziato. Ecco il report...

Iniziamo dal SuperSize Sunday (1.495 entries per oltre 130.000 euro di montepremi totale) che ha registrato il passaggio al Final Day di 265 player unici. Al momento comanda 'Gang1994' con uno stack da 496.785 gettoni virtuali. Lo inseguono 'PAVESINO22' con 460.984 e 'Barduccio91' con 349.731. Nei Top Ten troviamo anche 'k1llc0nf1rm3d' (312.637), 'Tal3ofFire' (293.459), 'mb1coccoricco' (266.264), '6031980021141765' (265.314), 'AndryuSpirit' (264.955), 'XXXnX83' (259.759) e '3bettoRANDOM' (249.272).



Si è già chiuso invece l'altro domenicale targato iPoker, il Super Mini Explosive da 41.941 euro di prize pool (2.371 entries con 10 euro di buy in). Dopo una maratona da quasi 11 ore di gioco l'ha infatti spuntata 'MassimoPericolo' che si è assicurato così l'intera moneta da 7.696 euro. L'ultimo ad arrendersi è stato 'occhi89', runner up per 4.723 euro, mentre qualche minuto prima era finito fuori 'vasco19651', terzo classificato per 3.091 euro.



E passiamo all'altro torneo archiviato in nottata, il The Sunday Big Potenziato (352 entries per 43.500 euro di montepremi) di 888poker, dove si è imposto 'Nonsimolla9'. Per lui è arrivato un bottino da 8.417 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'GL14GL14' (€6.308), 'mhissile' (€4.785), 'K1Ar00n08' (€3.580), 'uUghos_' (€2.480), 'luna1929' (€1.914), 'Michelenizza' (€1.479), 'BARBACASA' (€1.035) e 'ToninoS17' (€761).



In 265 al Final Day del SuperSize Sunday



I numeri più importanti dei 3 eventi domenicali:



SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.495

Montepremi Totale: €134.550

Player Left: 265

Top Ten Day1



1. Gang1994 - 496.785

2. PAVESINO22 - 460.984

3. Barduccio91 - 349.731

4. k1llc0nf1rm3d - 312.637

5. Tal3ofFire - 293.459

6. mb1coccoricco - 266.264

7. 6031980021141765 - 265.314

8. AndryuSpirit - 264.955

9. XXXnX83 - 259.759

10. 3bettoRANDOM - 249.272



Super Mini Explosive [€25.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.371

Montepremi Totale: €41.941

Final Table Pay Out



MassimoPericolo - €7.696

occhi89 - €4.723

vasco19651 - €3.091

CB75 - €2.466

8311922586210995 - €1.866

Gabemike - €1.342

gigino98 - €986

FEHU - €772

MASSYLE - €587



The Sunday Big - Potenziato [€30.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 352

Montepremi Totale: €43.500

Final Table Pay Out



Nonsimolla9 - €8.417

GL14GL14 - €6.308

mhissile - €4.785

K1Ar00n08 - €3.580

uUghos_ - €2.480

luna1929 - €1.914

Michelenizza - €1.479

BARBACASA - €1.035

ToninoS17 - €761