Altra serata targata Spring Championship of Online Poker. Stavolta la "prima pagina" va a 'obelix2019' che si è imposto nel GigaStack. Bel colpo anche per 'sirlefy', primo nell'High Roller, mentre Giacomo 'James90511' Grossi si è preso il Deep Turbo 6 Max Progressive KO.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report da 'obelix2019' che, dopo aver battuto in heads up il compagno di deal 'DavidWolf1991' (€47.112), ha incassato più di 58.000 euro grazie al successo conquistato nell'Evento #200, il No Limit Hold'em GigaStack da 100 euro di buy in e da oltre 450.000 euro di montepremi totale (5.082 entries).



I 2 hanno deciso di siglare il patto una volta eliminato il terzo incomodo Patrick 'instantcal89' Sanfilippo (€30.446). Si è fermato invece prima del podio 'put3c4' (€21.366) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'mmaverick77' (€14.994), 'IWasKate' (€10.522), Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€7.384), 'sanmario46' (€5.182) e 'guendel86' (€3.637).



E passiamo al secondo super colpo della serata, quello messo a segno da 'sirlefy' nell'altro torneone da 2 giorni, l'High Roller Progressive KO da 250 euro di buy in e da 190.800 euro di prize pool (Evento #201). Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo da 28.385 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche il runner up Luca 'CNB93' Tortora (€17.893) e il terzo classificato 'campa.dani' (€10.371).



Non è andata affatto male nemmeno a Giacomo 'James90511' Grossi e 'mauri_mgm' che si sono rispettivamente guadagnati 11.916 e 15.855 euro, tra prima moneta e taglie, negli Eventi #209 (€100 No Limit Hold'em Deep Turbo 6 Max Progressive KO) e #207 (€100 No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO).



Successi, infine, per 'FulvioHilTop86' (€10.759) nel €50 No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO (Evento #204), 'Kelevra0000' (€9.383) nel €50 No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO (Evento #205), 'Genevoissss' (€6.428) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack 8 Max (Evento #206), 'Marcolito_91' (€6.603) nel €25 No Limit Hold'em Spring Hyper (Evento #210) e 'FortuneStreet' (€6.242) nel €30 No Limit Hold'em 6 Max Ultra KO Turbo (Evento #208), dove ha chiuso secondo il buon Joaquin 'weikems' Repupilli (€2.337).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

A 'obelix2019' e 'sirlefy' i torneoni da 2 giorni



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-200: NL Hold'em GigaStack [€250.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 5.082

Montepremi Totale: €457.380

Final Table Pay Out



obelix2019 - €58.099*

DavidWolf1991 - €47.112*

Patrick 'instantcal89' Sanfilippo - €30.446

put3c4 - €21.366

mmaverick77 - €14.994

IWasKate - €10.522

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €7.384

sanmario46 - €5.182

guendel86 - €3.637



*Deal



SCOOP-201: High Roller Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 848

Montepremi Totale: €190.800

Final Table Pay Out



sirlefy - €28.385

Luca 'CNB93' Tortora - €17.893

campa.dani - €10.371

mikycc - €5.887

catalanotte - €6.483

Fabio1Buono - €3.788

G.D3Feudis - €3.158

ch00sen_one - €4.983

madimax73 - €2.018



SCOOP-204: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.272

Montepremi Totale: €102.240

Final Table Pay Out



FulvioHilTop86 - €10.759*

Domenick85 - €5.856*

genny83sebil - €5.655*

mikycc - €3.694

night83mare - €2.051

Gigi_Sullivan1 - €1.929

furetto3011 - €1.300

pizza1587 - €1.492

youthfull1 - €871



*Deal



SCOOP-205: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.868

Montepremi Totale: €84.060

Final Table Pay Out



Kelevra0000 - €9.383

sampei101 - €5.930

zizu5332 - €4.293

P4RRIN3LL0 - €2.296

8cornelius85 - €1.734

fenaps24 - €1.288



SCOOP-207: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.593

Montepremi Totale: €143.370

Final Table Pay Out



mauri_mgm - €15.855

89vasquez89 - €10.321

n3v3rfold96 - €7.791

BaDrUnNer96 - €5.910

alecosta87 - €3.223

viking799 - €2.256

umbi1 - €2.854

Frusinati89 - €1.196



SCOOP-209: NL Hold'em Deep Turbo 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 868

Montepremi Totale: €78.120

Final Table Pay Out



Giacomo 'James90511' Grossi - €11.916

ToffoloHC - €6.828

mizrachi1981 - €4.149

team_pro_92 - €2.622

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €1.912

sapy000 - €1.390