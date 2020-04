E' andato a 'Miniraise' il SuperSize Sunday. Niente male nemmeno Andrea 'Crisomane90' Izzo e Donato 'wawa86' De Bonis che si sono rispettivamente aggiudicati Super Big Monday e The Big Daily Special Potenziato.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal domenicale targato iPoker, il SuperSize Sunday da 100 euro di buy in e da oltre 130.000 euro di montepremi totale (1.495 entries), dove alla fine si è imposto lo scatenato 'Miniraise'. Per lui è arrivata una moneta da ben 25.296 euro al termine di un Final Table in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'BIRILLO08' (€15.675) e il terzo classificato 'triglia74xx' (€10.831).



Sono andati invece al sempre ottimo Andrea 'Crisomane90' Izzo i 7.609 euro messi in palio nel Super Big Monday (448 entries per 40.320 euro di prize pool). Il regular di Latina ha avuto la meglio in heads up su 'C4llMyNuts' (€5.665). Sul podio è salito pure 'kriskobeats' (€4.145) mentre ha chiuso settimo Mattia 'PROFULLTILT' Toscano (€1.310).



Chiudiamo con il The Big Daily Special Potenziato (200 entries con 109 euro di buy in) di 888poker che ha registrato lo sprint vincente di Donato 'wawa86' De Bonis, per 5.317 euro di bottino, piazzato ai danni di 'palmieri2' (€3.891), 'downreg4' (€2.938), Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€2.210), 'Whatsenn96' (€1.508), 'K1Ar00n08' (€1.170), 'GL14GL14' (€910), 'Exepto' (€650) e 'ilbuontempo' (€485).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 3 tornei:



SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.495

Montepremi Totale: €134.550

Final Table Pay Out



Miniraise - €25.296

BIRILLO08 - €15.675

triglia74xx - €10.831

OshoLaVendetta - €8.342

Tal3ofFire - €6.324

boys2001 - €4.521

Sbarello86 - €3.296

6773824468481270 - €2.556

mulder11 - €1.964



Super Big Monday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 448

Montepremi Totale: €40.320

Final Table Pay Out



Andrea 'Crisomane90' Izzo - €7.609

C4llMyNuts - €5.665

kriskobeats - €4.145

mirkojuve87 - €3.145

irmaxxx - €2.230

gianburrasca70 - €1.722

Mattia 'PROFULLTILT' Toscano - €1.310

TinoTex - €907

squarna530 - €669



The Big Daily Special - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 200

Montepremi Totale: €26.000

Final Table Pay Out



Donato 'wawa86' De Bonis - €5.317

palmieri2 - €3.891

downreg4 - €2.938

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €2.210

Whatsenn96 - €1.508

K1Ar00n08 - €1.170

GL14GL14 - €910

Exepto - €650

ilbuontempo - €485