Secondo report sui tornei online di ieri sera. Si è chiuso con un deal quasi alla pari, tra 'P4RRIN3LL0' e 'maxy18.F.', il Night On Stars. Niente accordi invece nel The Bigger, The Big Daily e Martedì Rebuy.

Ma iniziamo dal Night On Stars, da 50.000 euro garantiti, dove 'P4RRIN3LL0' (€7.790) e 'maxy18.F.' (€7.478) si sono accordati una volta eliminati gli altri finalisti 'melocito89' (€4.659), Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi (€3.381), 'deniro16587' (€2.454), Alessandro 'surini93' Surini (€1.781), Marco '1Pantelleria' D'Amico (€1.292), 'salvo1409' (€938) e 'pepevone85' (€681).



Sono andati invece tutti al player 'eheheh88' i 5.720 euro messi in palio nel The Bigger (111 entries con 250 euro di buy in). L'ultimo ad arrendersi è stato 'Kelevra0000' che si è consolato con i 4.305 euro del secondo premio. Sul podio è salito anche 'davidecalva' (€3.240) mentre si sono rispettivamente piazzati sesto, settimo e ottavo i regular Giacomo 'Il_Chirurgo3' Rosa (€1.381), Alessio 'AleAsto2' Astone (€1.039) e Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€782).



E non ci sono stati accordi nemmeno nel Super Martedì Rebuy da 20 euro di buy in (1.335 entries per 48.418 euro di montepremi totale), dove 'igoppi9111' si è preso gli oltre 8.300 euro del bottino, e nel solito The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in (173 entries per 22.700 euro di prize pool) che ha registrato l'exploit di 'Ev1t4L4p3st3' per 4.633 euro di vincita.



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Deal nel NoS



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night On Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 550

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



P4RRIN3LL0 - €7.790*

maxy18.F. - €7.478*

melocito89 - €4.659

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €3.381

deniro16587 - €2.454

Alessandro 'surini93' Surini - €1.781

Marco '1Pantelleria' D'Amico - €1.292

salvo1409 - €938

pepevone85 - €681



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 111

Montepremi Totale: €24.975

Final Table Pay Out



eheheh88 - €5.720

Kelevra0000 - 4.305

davidecalva - €3.240

Permanent88 - €2.438

andrezanar0 - €1.835

Giacomo 'Il_Chirurgo3' Rosa - €1.381

Alessio 'AleAsto2' Astone - €1.039

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €782

Jn.Frusciante - €782



Super Martedì Rebuy [€25.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.335

Montepremi Totale: €48.418

Final Table Pay Out



igoppi9111 - €8.309

joker923 - €6.076

kid4ever - €4.624

89Rocchino89 - €3.370

Pinturicchia10 - €2.397

angels68 - €1.912

isabel2017 - €1.428

ppsss - €944

gargas - €533



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 173

Montepremi Totale: €22.700

Final Table Pay Out



Ev1t4L4p3st3 - €4.633

simoncina22 - €3.405

Limphistory - €2.556

Nanojhon16 - €1.930

Rodman91 - €1.308

Carmattelo - €1.022

BurgerKing82 - €795

Maggichand - €568

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €431