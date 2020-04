Mercoledì sera contrassegnato da tanti problemi tecnici. Alla fine sono stati completati soltanto 2 tornei, il Deep Turbo Progressive KO (Evento #224) e lo Spring Hyper 8 Max (Evento #225).

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Iniziamo il nostro report proprio dai 2 tornei che hanno assegnato regolarmente la prima moneta. Nel No Limit Hold'em Deep Turbo Progressive KO (Evento #224), da 100 euro di buy in e da 70.110 euro di prize pool (779 entries), l'ha spuntata 'salbuk' che si è così messo in tasca più di 9.200 euro grazie alle taglie.



Si è chiuso invece con un mega deal il No Limit Hold'em Spring Hyper 8 Max da 25 euro di buy in e da oltre 46.000 di montepremi totale (Evento #225). I player 'SolitoIgnoto89' (€2.803), 'morreale97' (€4.914), 'TheShark0000' (€3.388), 'sergio18641' (€3.707), 'actionice' (€2.906) e 'nonoienz' (€2.210) hanno infatti deciso di accordarsi una volta eliminati gli altri 2 finalisti Umberto 'thelusor89' Calabrese (€864) e 'DIRECTOR10J' (€616).



Tutti annullati gli altri tornei. Il più cospicuo, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 105.660 euro di montepremi (Evento #222), è stato fermato con 15 left. Al momento dello stop c'era in testa 'OneShot2Shot' che si è aggiudicato il premio più grosso per un totale, incluso le taglie, di circa 8.000 euro.



E' andata relativamente bene anche a Roberto 'CANABOT' Canali (Foto) e 'Rafichi15'. Il regular, nonostante il finale sospeso con ancora 11 player in corsa, si è aggiudicato quasi 5.600 euro nell'Evento #220, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (1.805 entries). L'altro ha incassato 4.662 euro nell'Evento #221, il No Limit Hold'em SuperStack da 5 euro di buy in (14.115 entries), interrotto con 15 left.



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Annullati 5 Eventi su 7



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-224: NL Hold'em Deep Turbo Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 779

Montepremi Totale: €70.110

Final Table Pay Out



salbuk - €9.272

WhYoulookM3 - €7.139

savio89 - €3.952

!9bluemoon8! - €3.039

pokerbags87 - €1.915

1989cash - €2.595

giomace22 - €1.530

senzapnzir - €1.658

Mia6791 - €709



SCOOP-219: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.135

Montepremi Totale: €96.075

ANNULLATO 153 LEFT



SCOOP-220: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.805

Montepremi Totale: €81.225

ANNULLATO 11 LEFT



SCOOP-222: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.174

Montepremi Totale: €105.660

ANNULLATO 15 LEFT



SCOOP-223: NL Hold'em 6 Max Turbo [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.182

Montepremi Totale: €53.190

ANNULLATO 212 LEFT