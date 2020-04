Giovedì sera ricco d'impegni per gli amanti dello SCOOP 2020. Ben 7 gli Eventi in programma con il più cospicuo, il #229, che ha registrato il passaggio al Final Day di 53 player. Ecco il report...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Iniziamo proprio dall'Evento #229, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 200.000 euro di prize pool, che ha "protocollato" il passaggio al Final Day di 53 player su 930 entries totali. Al momento si è preso la vetta 'suamaesta1' che ha accumulato uno stack davvero ottimo da 3.319.066 gettoni virtuali.



Lo inseguono a distanza 'jappoeltoro', secondo con 2.238.020, e 'fainz01', terzo con 2.125.040. Nei Top Ten troviamo anche 'T_Magw3ll' con 1.819.069, 'spartaxu' con 1.442.618, 'uncleseby_broke' con 1.359.524, 'CrazyFish-AA' con 1.320.068, 'franky1087' con 1.317.548, 'obelix2019' con 1.294.182 e 'francescodi' con 1.290.519 gettoni.



E passiamo ai tornei che si sono invece già chiusi. Bel colpo per 'savio89' che si è messo in tasca più di 11.000 euro, tra prima moneta e taglie, dopo aver superato in heads up il comunque positivo Simone 'spera91' Speranza (€8.221) nell'Evento #227, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 100.800 euro di montepremi totale.



Non è andata affatto male nemmeno a '#QuaCCosa' e 'ienalina' che ha hanno rispettivamente incassato 10.309 e 8.310 euro grazie ai trionfi negli Eventi #226 (€50 No Limit Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO) e #230 (€50 No Limit Hold'em Bubble Rush). Ha guadagnato qualcosa in meno 'calere1984', circa 7.000 euro, nell'Evento #232 (€50 No Limit Hold'em Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO) dove ha siglato un deal con 'TheKingRob888' (€4.608) e 'mr.fraK2' (€4.349).



Successi, infine, per 'ROOR.DE' (€6.000) nel €30 No Limit Hold'em Win the Button Turbo (Evento #231) e per 'fabur71' (€8.874), dopo un mega accordo a 6, nel €10 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #228).



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-229: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 930

Montepremi Totale: €209.250

Player Left: 53

TOP TEN DAY1



1. suamaesta1 - 3.319.066

2. jappoeltoro - 2.238.020

3. fainz01 - 2.125.040

4. T_Magw3ll - 1.819.069

5. spartaxu - 1.442.618

6. uncleseby_broke - 1.359.524

7. CrazyFish-AA - 1.320.068

8. franky1087 - 1.317.548

9. obelix2019 - 1.294.182

10. francescodi - 1.290.519



SCOOP-226: NL Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.273

Montepremi Totale: €102.285

Final Table Pay Out



#QuaCCosa - €10.309

drugo536 - €6.713

luciomerindo - €4.905

ciarl0.0 - €3.417

MrWakis - €2.040

quantmidarda' - €1.532



SCOOP-227: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.120

Montepremi Totale: €100.800

Final Table Pay Out



savio89 - €11.455

Simone 'spera91' Speranza - €8.221

mascaracol - €4.967

Angelo 'Castelli Ang' Castelli - €4.426

Gastone KK. - €3.359

SabXerath - €2.849

-crazycall50 - €1.347

crostatina19 - €1.988



SCOOP-230: NL Hold'em Bubble Rush [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.239

Montepremi Totale: €55.755

Final Table Pay Out



ienalina - €8.310

mistimax - €5.841

rasky10 - €4.106

Andrea 'Papuasiano' Briganti - €2.886

AirSicily - €2.029

metanboy59 - €1.426

THE RUNDERS89 - €1.002

teogaro1995 - €705

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €495



SCOOP-232: Thursday Saver Turbo 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.509

Montepremi Totale: €67.905

Final Table Pay Out



calere1984 - €6.907*

TheKingRob888 - €4.608*

mr.fraK2 - €4.349*

SASO8TTO - €1.907

Regina198284 - €2.032

oicalob17 - €1.132



*Deal