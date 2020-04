Si è chiuso con un deal alla pari, tra 'VentoDallEst' e 'Sckjzzato83', il Night on Stars del giovedì sera. Vittoria netta invece per Carmine 'ezechiele94' Claps nel The Bigger, sono andati a segno anche 'scenzmosc' nel Super Master 6 Max e 'Dadoo_42' nel The Big Daily Potenziato.

Ma iniziamo il nostro report dal NoS (610 entries per quasi 55.000 euro di montepremi totale) dove 'VentoDallEst' e 'Sckjzzato83' si sono divisi ben 8.219 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'vitainsalita' (€5.016), Domenico 'ddomenico' Drammis (€3.640), 'lukefrog97' (€2.642), Giacomo 'James90511' Grossi (€1.917), 'mariocrys' (€1.391), 'eddyghiree' (€1.010) e 'alesssio90AA' (€733).



Sono andati invece tutti a Carmine 'ezechiele94' Claps i 5.066 euro messi in palio nel The Bigger (95 entries con 250 euro di buy in). Il regular di Potenza ha avuto la meglio, tra gli altri, su rivali del calibro di Manlio 'M.I.1980' Iemina (€2.163), Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€1.629), Luca 'delfo182' Delfino (€924) ed Eugenio 'Eugol93' Sanchioni (€696).



E nella tarda serata di ieri sono arrivati anche gli acuti dei player 'scenzmosc' e 'Dadoo_42'. Il primo ha incassato i 7.108 euro proposti dal Super Master 6 Max (359 entries per 32.310 euro di prize pool) mentre il secondo si è preso i 4.603 euro del solito The Big Daily Potenziato (160 entries con 109 euro di buy in).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Manlio 'M.I.1980' Iemina, tra i protagonisti nel The Bigger



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 610

Montepremi Totale: €54.900

Final Table Pay Out



VentoDallEst - €8.219*

Sckjzzato83 - €8.219*

vitainsalita - €5.016

Domenico 'ddomenico' Drammis - €3.640

lukefrog97 - €2.642

Giacomo 'James90511' Grossi - €1.917

mariocrys - €1.391

eddyghiree - €1.010

alesssio90AA - €733



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 95

Montepremi Totale: €21.375

Final Table Pay Out



Carmine 'ezechiele94' Claps - €5.066

ase2412 - €3.815

Vincenzo 'natoil4lugli' Ruggiero - €2.873

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €2.163

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €1.629

@rm@ndo90 - €1.227

Luca 'delfo182' Delfino - €924

Stefano 'frra87' Ferrara - €696

Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €696



Super Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 359

Montepremi Totale: €32.310

Final Table Pay Out



scenzmosc - €7.108

oggi3chiuso - €4.685

WhoSInControl - €3.393

LoSplasho - €2.520

carbone91 - €1.777

Rachida - €1.163



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 160

Montepremi Totale: €21.600

Final Table Pay Out



Dadoo_42 - €4.603

gabrizani - €3.456

elbano599 - €2.560

UPROFSSOR888 - €1.881

ist4ntc4ll - €1.328

Donato 'wawa86' De Bonis - €1.006

Rodman91 - €778

Tarzanello93 - €583

YelloMello - €454