Domenica sera contrassegnata dai grandi tornei dello Spring Championship of Online Poker. Nei 2 più importanti, il 50 Special Progressive KO (Evento #251) e l'High Roller Progressive KO (Evento #252), sono ancora rispettivamente in gioco 716 e 49 player. Tutti archiviati gli altri...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report dai torneoni della durata di 2 giorni, il No Limit Hold'em 50 Special Progressive KO da 50 euro di buy (8.734 entries per quasi 400.000 euro di montepremi) e l'High Roller Progressive KO da 250 euro di buy in (786 entries per 176.850 euro di montepremi).



Nell'Evento #251 sono rimasti in corsa 726 giocatori. Al momento si è preso la vetta il player '88besei88' che ha chiuso il Day1 con 506.033 gettoni virtuali. Lo inseguono 'pegasoalato' con 496.375 e 'Gigg64' con 452.909. Tra i Top Ten troviamo anche 'Donalds99' (399.638), 'nestaeffe105' (382.732), 'Guarinopulos' (367.392), 'MAIUNAGIOIA8685' (360.652), 'danim75' (359.312), 'PwnoPureIvey' (356.149) e 'sonocontento' (340.602).



Sono invece soltanto 49 i giocatori promossi al Final Day dell'Evento #252 dove, almeno per adesso, c'è in testa '10agosto2012' con 772.729. Alle sue spalle si è fatto strada 'CAPATOSTA818' che, grazie ad uno stack da 558.307, precede 'actionice', terzo con 547.333, 'canudu70' (523.782), 'UDM71' (485.588), 'IownYouDrunk' (412.843), 'francescodi' (401.769), 'albizboa' (395.034), 'lucaseba89' (366.793) e 'PellEspelle' (357.433).



E passiamo ai tornei che si sono già chiusi in nottata. Bel colpo per 'G_Gabri15' che si è messo in tasca più di 16.000 euro, tra prima moneta e taglie, dopo aver vinto il No Limit Hold'em Sunday Special Semi Turbo Edition Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #253). Non è andata affatto male nemmeno a 'IMuCkTheNut' che ha incassato un premio complessivo da 13.357 euro nell'Evento #249, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (2.846 entries per 128.070 euro di prize pool).



Successi, infine, per Alessandro 'Deneb93' Pichierri (€8.634) nel €30 No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO (Evento #248), 'Lunji88' (€8.654) nel €50 No Limit Hold'em Sunday Saver Turbo 8 Max Progressive KO (Evento #254) e per 'tigro89' (€11.192), dopo un deal a 3 con 'abello65' (€9.696) e 'astritll' (€8.415), nel €10 No Limit Hold'em SuperStack 8 Max (Evento #250).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

7 i tornei dello SCOOP in programma ieri sera



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-251: NL Hold'em 50 Special Progressive KO [€250.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 8.734

Montepremi Totale: €393.030

Player Left: 726

TOP TEN DAY1



1. 88besei88 - 506.033

2. pegasoalato - 496.375

3. Gigg64 - 452.909

4. Donalds99 - 399.638

5. nestaeffe105 - 382.732

6. Guarinopulos - 367.392

7. MAIUNAGIOIA8685 - 360.652

8. danim75 - 359.312

9. PwnoPureIvey - 356.149

10. sonocontento - 340.602



SCOOP-252: High Roller Progressive KO [€125.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 786

Montepremi Totale: €176.850

Player Left: 49

TOP TEN DAY1



1. 10agosto2012 - 772.729

2. CAPATOSTA818 - 558.307

3. actionice - 547.333

4. canudu70 - 523.782

5. UDM71 - 485.588

6. IownYouDrunk - 412.843

7. francescodi - 401.769

8. albizboa - 395.034

9. lucaseba89 - 366.793

10. PellEspelle - 357.433



SCOOP-249: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.846

Montepremi Totale: €128.070

Final Table Pay Out



IMuCkTheNut - €13.357

simonpoker89 - €9.454

GIGIGNO67 - €4.798

sgaga218 - €3.687

andrea832 - €2.320

buckuka - €1.695



SCOOP-253: Sunday Special Semi Turbo Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.515

Montepremi Totale: €136.350

Final Table Pay Out



G_Gabri15 - €16.226

marya1940 - €10.745

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €6.134

Federico 'Th3Secr3t' Petruzzelli - €4.235

sbilos09 - €3.603

mazzinga78 - €1.714

Domenico 'ddomenico' Drammis - €2.582

0TG5/1 - €1.574

viking799 - €1.384



SCOOP-254: Sunday Saver Turbo 8 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.707

Montepremi Totale: €76.815

Final Table Pay Out



Lunji88 - €8.654

teamzeus94 - €6.587

RalphCifaretto - €4.026

Sk1llsg4m3 - €2.174

Tommaso 'TCsrl' Carletto - €2.098

-PhilHeIdy- - €1.708

tiuandtiu - €1.135

antonio2640 - €924