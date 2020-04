Secondo e ultimo report sui tornei online della domenica. Nel SuperSize Sunday l'ottimo 'niribu93' comanda i 240 left. Già archiviati invece il Super Mini Explosive e il Sunday Big Potenziato.

Ma iniziamo con il raccontarvi dell'unico evento ancora in corso d'opera, il SuperSize Sunday da 100 euro di buy in e da ben 133.110 euro di montepremi totale (1.479 entries). Sono infatti 240 i player rimasti dentro al termine di Day1 che ha registrato l'ottimo sprint di 'niribu93' che ha accumulato uno stack da oltre 446.000 gettoni virtuali.



Alle sue spalle si sono fatti strada 'gemelnoyer', secondo con 443.567, e 'sistbet', terzo nel count con 439.613. Nel gruppo dei migliori troviamo anche 'bigwin171' con 417.838, 'gnagnusky17' con 411.307, 'RomarioDaSilva' con 377.849, 'Sentolevoci' con 351.120, 'PAPERLASVEGAS' con 335.411, 'r3ven4nt' con 323.136 e 'ilcomm1' con 322.716.



E' già stato archiviato invece l'altro domenicale targato iPoker, il Super Mini Explosive da 41.941 euro di prize pool (2.371 entries con 10 euro di buy in). Dopo una maratona da oltre 11 ore l'ha spuntata 'Dacuk' per 7.536 euro di vincita. L'ultimo ad arrendersi è stato 'hollymolly', runner up per 4.624 euro, mentre qualche minuto prima era finito fuori 'savagefree77', terzo classificato per 3.027 euro.



E passiamo all'altro torneo che si è concluso in nottata, il The Sunday Big Potenziato (352 entries con 109 euro di buy in) di 888poker. Qui il bottino, più di 7.400 euro, l'ha incassato 'ReVenAnT11' che ha superato in volata 'SANTAxMUERTE' (€5.475) e 'umbertofet96' (€4.125). Si è arreso sul più bello il comunque bravo Massimo 'MAXSHARKK' Mosele (€3.094).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

In 240 al Final Day del SuperSize Sunday



I numeri più importanti dei 3 eventi domenicali:



SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.479

Montepremi Totale: €133.110

Player Left: 240

TOP TEN DAY1



1. niribu93 - 446.827

2. gemelnoyer - 443.567

3. sistbet - 439.613

4. bigwin171 - 417.838

5. gnagnusky17 - 411.307

6. RomarioDaSilva - 377.849

7. Sentolevoci - 351.120

8. PAPERLASVEGAS - 335.411

9. r3ven4nt - 323.136

10. ilcomm1 - 322.716



Super Mini Explosive [€25.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.310

Montepremi Totale: €41.070

Final Table Pay Out



Dacuk - €7.536

hollymolly - €4.624

savagefree77 - €3.027

pedrito345 - €2.415

sermax1 - €1.828

bristo89 - €1.314

9371747 - €965

reven2 - €756

Bruc3Wayn3 - €575



The Sunday Big - Potenziato [€30.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 282

Montepremi Totale: €36.500

Final Table Pay Out



ReVenAnT11 - €7.464

SANTAxMUERTE - €5.475

umbertofet96 - €4.125

Massimo 'MAXSHARKK' Mosele - €3.094

MakeMeH0ld - €2.117

EXPLOIT.2.1 - €1.634

._Eiffell_. - €1.278

Edyalex68 - €913

JOKER75Alex - €685