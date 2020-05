Archiviati altri 7 eventi dello Spring Championship of Online Poker 2020. Super shot per Marco 'Peraz77' Perra che si è preso il Deep Turbo. Deal per tutto il Final Table nell'8 Max. Ecco il report...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Procediamo con ordine cominciando dal primo torneo inserito nel programma di ieri, il No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in e da oltre 87.000 euro di montepremi totale (Evento #270), che ha registrato l'exploit di 'KINGpep50'. Per il player lombardo è arrivato un bottino da quasi 10.000 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'zebekeno' (€5.919), 'sfazi1' (€4.326), 'actionice' (€3.462), 'tifone10' (€1.776), 'LoSculatone' (€1.3559, 'alepokerpro1' (€1.325), 'Garruk86' (€601) e 'doseuros78' (€934).



E' andato invece a uno scatenato 'zanettis2001' (€9.454), che ha superato in volata 'Br0ns3di' (€5.924), 'doseuros78' (€2.979), 'gerryilprinc' (€2.396), 'flavios833' (€1.597) e Andrea 'andremonta92' Montanar (€966), il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da ben 75.000 euro di prize pool garantito (Evento #271).



Ma il colpo più "importante" della serata l'ha piazzato Marco 'Peraz77' Perra nel No Limit Hold'em Deep Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #275). Il 26enne regular livornese si è infatti messo in tasca più di 11.000 euro dopo aver avuto la meglio in heads up sul comunque ottimo Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino (€5.741).



Sono andati a segno anche 'KingKong1275' (€7.291) nel €50 No Limit Hold'em 6 Max Turbo (Evento #274) e 'lenders5' (€7.315) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #272).



Doppio deal, infine, nel €100 No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO (Evento #273) e nel €15 No Limit Hold'em 5 Stacks Hyper (Evento #276). Nel primo dei 2 tornei il "patto" è stato siglato dall'intero Final Table mentre nel secondo sono stati 'soloVITTORIA' (€3.500), 'danisimo0094' (€2.543) e 'scricciolo85' (€2.505) a firmare l'accordo.



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-270: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.948

Montepremi Totale: €87.660

Final Table Pay Out



KINGpep50 - €9.876

zebekeno - €5.919

sfazi1 - €4.326

actionice - €3.462

tifone10 - €1.776

LoSculatone - €1.355

alepokerpro1 - €1.325

Garruk86 - €601

doseuros78 - €934



SCOOP-271: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.643

Montepremi Totale: €75.000

Final Table Pay Out



zanettis2001 - €9.454

Br0ns3di - €5.924

doseuros78 - €2.979

gerryilprinc - €2.396

flavios833 - €1.597

Andrea 'andremonta92' Montanar - €966



SCOOP-273: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.193

Montepremi Totale: €107.370

Final Table Pay Out



S.Mezzano - €10.486*

cavaliere179 - €5.593*

domenico229 - €4.003*

madda4ever - €7.179*

AUMNAMASHIVA - €3.154*

Gianluca 'Gianlusp92' Angeloni - €3.207*

ravve7 - €2.607*

lotito1 - €3.786*



*Deal



SCOOP-274: NL Hold'em 6 Max Turbo [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.050

Montepremi Totale: €47.250

Final Table Pay Out



KingKong1275 - €7.291

sgurch969 - €5.013

Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia - €3.447

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €2.371

ANTO893 - €1.630

EL-TAXIEROOO - €1.121



SCOOP-275: NL Hold'em Deep Turbo Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 810

Montepremi Totale: €72.900

Final Table Pay Out



Marco 'Peraz77' Perra - €11.164

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €5.741

PasPeca - €3.764

mpetraz - €3.189

gana3000 - €2.150

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €1.372

Nawra2122 - €1.032

Mario 'hhrrr' Pulcini - €1.822

Andrea 'skimizzi' Di Pasquale - €990