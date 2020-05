Secondo e ultimo report sui tornei online del mercoledì sera. Nel Night On Stars l'ha spuntata Francesco 'ilmessia84' Favia mentre il The Bigger l'ha vinto Ettore 'pro-fumato87' Esposito. Sono andati invece a 'Metu93' e 'Nanojhon16' il Super Deep e il solito The Big Daily.

Ma iniziamo dal NoS (prize pool garantito da 50.000 euro) che ha registrato l'acuto di Francesco 'ilmessia84' Favia, per 7.770 euro di bottino, ai danni dei compagni di deal 'lucaseba89' (€6.530) e Jackson 'DJackMpkr' Genovesi (€5.904). I 3 hanno raggiunto l'intesa una volta eliminati gli altri finalisti 'Mr.Squid92' (€3.505), 'CONDANNATO71' (€2.569), 'Qsgiorgio89' (€1.883), 'elbano599' (€1.380), 'wjuvepaura' (€1.012) e 'savio89' (€742).



E si è chiuso con un accordo a 3 anche il The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in e da 18.200 euro di montepremi totale. In questo caso 'Nanojhon16' (€3.024), 'Gullnuts8' (€3.009) e 'Fantastik55' (€2.903) hanno deciso di non farsi male dopo l'uscita di scena di 'Joex889' (€1.584), '._Eiffell_.' (€1.110), 'FolderG0' (€846), 'Pollon1991' (€646), 'tostovip' (€491) e 'pitbull75' (€382).



Nessun accordo invece nel The Bigger da 250 euro di buy in (86 entries con 20.000 euro garantiti) e nel Super Mercoledì Deep da 20 euro di buy in (1.426 entries per 25.098 euro di montepremi). I 4.878 euro proposti dal primo dei 2 tornei sono andati infatti interamente a Ettore 'pro-fumato87' Esposito mentre i 4.308 euro del secondo li ha incassati uno scatenato 'Metu93'.



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati degli altri tornei online di ieri sera



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night On Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 475

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



Francesco 'ilmessia84' Favia - €7.770*

lucaseba89 - €6.530*

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €5.904*

Mr.Squid92 - €3.505

CONDANNATO71 - €2.569

Qsgiorgio89 - €1.883

elbano599 - €1.380

wjuvepaura - €1.012

savio89 - €742



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 86

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Ettore 'pro-fumato87' Esposito - €4.878

TEETAN55 - €3.710

jyyy02 - €2.822

ChiaraQ66 - €2.146

S@LV@DOR-D@L1 - €1.632

alfayed73 - €1.242

Domenico 'scellone9477' Gala - €944

G.L.DELEDDA - €718

79JackBlack - €718



Super Mercoledì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.426

Montepremi Totale: €25.098

Final Table Pay Out



Metu93 - €4.308

beauty1 - €3.150

d0ntsp1tem3 - €2.397

eltapiro - €1.747

DYL4ND0G - €1.242

PaulF - €991

DEMARTIN62 - €740

bristo89 - €489

Xenezies - €276



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 133

Montepremi Totale: €18.200

Final Table Pay Out



Nanojhon16 - €3.024*

Gullnuts8 - €3.009*

Fantastik55 - €2.903*

Joex889 - €1.584

._Eiffell_. - €1.110

FolderG0 - €846

Pollon1991 - €646

tostovip - €491

pitbull75 - €382



*Deal