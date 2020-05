Ben 9 gli eventi dello Spring Championship of Online Poker 2020 archiviati nella notte. Il più "importante", il torneone da 2 giorni, l'ha vinto 'pokersta86'. Successi anche per Alessandro 'alesiena17' Siena e Mauro 'MauroTranky' Tranchedone.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo con il Day2 del No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO (Evento #280), da 250 euro di buy in e da oltre 212.000 di montepremi totale, che ha registrato lo sprint decisivo di 'pokersta86'. Il player di Lampedusa ha sbaragliato la concorrenza e si è assicurato un bottino complessivo da 24.077 euro.



Ha incassato invece quasi 12.000 euro il regular Mauro 'MauroTranky' Tranchedone, primo classificato nell'Evento #284, il No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in e da 104.760 euro di prize pool, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini (€8.520) e Davide 'zizinho89' Suriano (€2.004).



E non è andata male nemmeno ad Alessandro 'alesiena17' Siena. Il bravissimo grinder di San Giovanni Rotondo (Foggia) si è infatti aggiudicato gli 8.729 euro messi in palio nel No Limit Hold'em Deep Turbo da 50 euro di buy in (Evento #288) dopo aver superato in volata i comunque ottimi 'majiko15' (€6.125) e Lorenzo 'cucunato86' Bassi (€4.298).



Successi, infine, per 'Deadman's-AT' (€8.601) nel €50 No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO (Evento #285), 'krakowlorenz' (€13.287) nel €100 No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO (Evento #287), 'Salento2009' (€6.264) nel €30 No Limit Hold'em Deep Hyper 4 Max Progressive KO (Evento #291), '1989cash' (€4.404) nel €30 No Limit Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO (Evento #289), 'jolly093' (€3.165) nel No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #290) e per 'Lassastari' (€3.863), dopo un mega deal a 7, nel €5 No Limit Hold'em SuperStack 8 Max (Evento #286).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alessandro 'alesiena17' Siena



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-280: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 945

Montepremi Totale: €212.625

Final Table Pay Out



pokersta86 - €24.077

Getzemani13 - €23.028

fisholone - €12.299

AlfioS1 - €11.109

pieroallin80 - €4.769

basilio910 - €3.809

Giangi503 - €3.590

BenKenobi3 - €1.683



SCOOP-284: NL Hold'em Deep Stack Progressive KO [€70.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.328

Montepremi Totale: €104.760

Final Table Pay Out



Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €11.775

Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini - €8.520

DeFeNDeMoS - €4.173

v.appella - €3.377

EL-TAXIEROOO - €2.607

Davide 'zizinho89' Suriano - €2.004

cesco88rieti - €1.360

motorjuve90 - €1.267

karlino88 - €841



SCOOP-285: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€70.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.790

Montepremi Totale: €80.550

Final Table Pay Out



Deadman's-AT - €8.601

Astrogoldi - €5.275

Nappo260915 - €4.123

Luca 'steva10' Stevanato - €2.901

ilmacino1 - €1.666

morello4 - €1.672



SCOOP-287: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.120

Montepremi Totale: €100.800

Final Table Pay Out



krakowlorenz - €13.287

I_owned_u_87 - €8.688

Andrea 'ImB0sc495' Boscani - €3.652

Fisioter91 - €3.542

VentoDallEst - €2.736

PRISCOPO - €2.363



SCOOP-288: NL Hold'em Deep Turbo [€40.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.316

Montepremi Totale: €59.220

Final Table Pay Out



Alessandro 'alesiena17' Siena - €8.729

majiko15 - €6.125

Lorenzo 'cucunato86' Bassi - €4.298

andrewmj - €3.016

ienalina - €2.117

tgianc - €1.486

sfazi1 - €1.043

_Ambassador_xxx - €732

Biscotto328 - €513