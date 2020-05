Super shot per Giacomo 'James90511' Grossi nell'Evento #295 dove sono approdati al Final Table anche Antonio 'barcia961' Barbato e Daniele 'alleposte' Mazzia. Niente male nemmeno Andrea 'Andreacigna' Pini, terzo nell'Evento #296 vinto da 'Biri07501'. Ecco il report...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Iniziamo dal successo di Giacomo 'James90511' Grossi nel No Limit Hold'em Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 115.000 euro di montepremi totale (Evento #295). Il grinder di Gubbio, che vive a Fabriano, ha incassato 15.446 euro dopo aver superato in volata gli altri finalisti 'gianlu1234' (€8.731), Antonio 'barcia961' Barbato (€5.895), Daniele 'alleposte' Mazzia (€5.159), 'o_O-anthrax' (€2.571), 'sampei101' (€2.192), 'tanuzz8' (€1.391), '19Tony82' (€1.322) e 'bomber673' (€1.253).



Non ha vinto me è andato comunque alla grande Andrea 'Andreacigna' Pini, protagonista nel No Limit Hold'em Bubble Rush da 50 euro di buy in e da 51.210 di prize pool (Evento #296). Il livornese si è piazzato terzo, per 3.896 euro, dietro i 2 compagni di deal 'Biri07501', primo per 7.186 euro, e 'Hadler23', secondo per 6.060 euro.



E si è chiuso con un accordo anche l'Evento #292, il No Limit Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #292). I player 'andry_orty' (12.254), 'Anubis8421' (€6.542) e 'leledi83' (€6.782) hanno infatti optato per questa soluzione una volta eliminato il quarto classificato 'tiuandtiu' (€2.925).



Niente deal invece nell'Evento #293, il No Limit Hold'em da 100 euro di buy in, dove l'ha spuntata 'BlackTulipan' (€10.536). Successi, infine, per 'zabbaglione95' (€7.301) nel €5 No Limit Hold'em SuperStack (Evento #294), 'reginadicoppe' (€4.543) nel €15 No Limit Hold'em 5 Stacks Hyper 3 Max (Evento #298) e per 'penero68' (€3.667), dopo un mega accordo, nel €10 No Limit Hold'em Rebuy Madness 8 Max (Evento #297).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Penultimo giorno di tornei per lo Spring Championship of Online Poker 2020



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-292: NL Hold'em 6 Max Deep Stack Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 2.460

Montepremi Totale: €110.700

Final Table Pay Out



andry_orty - €12.254*

Anubis8421 - €6.542*

leledi83 - €6.782*

tiuandtiu - €2.925

PolS46 - €2.445

gaspinolf6 - €1.667



*Deal



SCOOP-293: NL Hold'em [€50.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 725

Montepremi Totale: €65.250

Final Table Pay Out



BlackTulipan - €10.536

S@LV@DOR-D@L1 - €7.536

groucho64 - €5.391

loqekoqe - €3.857

DanTe6960 - €2.759

bulldozer93 - €1.973

LaSignora70 - €1.412

viking799 - €1.010

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €722



SCOOP-295: NL Hold'em Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 1.286

Montepremi Totale: €115.740

Final Table Pay Out



Giacomo 'James90511' Grossi - €15.446

gianlu1234 - €8.731

Antonio 'barcia961' Barbato - €5.895

Daniele 'alleposte' Mazzia - €5.159

o_O-anthrax - €2.571

sampei101 - €2.192

tanuzz8 - €1.391

19Tony82 - €1.322

bomber673 - €1.253



SCOOP-296: NL Hold'em Bubble Rush [€35.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.138

Montepremi Totale: €51.210

Final Table Pay Out



Biri07501 - €7.186*

Hadler23 - €6.060*

Andrea 'Andreacigna' Pini - €3.896

gacrica - €2.762

soldino91 - €1.959

#QuaCCosa - €1.389

cucupoker94 - €985

CerchioQuadro - €698

morreale97 - €495



*Deal