Sabato sera da protagonisti per 'elephant886', 'S@LV@DOR-D@L1', 'Jiraiyasensei' e 'santopre'. I primi 2 si sono imposti nel Night on Stars e nel The Bigger, gli altri hanno portato a casa il Super Deep e il "nuovo" The Dragon.

Ma cominciamo il nostro report sui tornei online dal NoS, da ben 50.000 euro garantiti, che ha registrato l'exploit di 'elephant886'. Il player di Ostuni ha battuto in heads up 'dugao81' (€6.420) e si è così assicurato gli oltre 8.800 euro del bottino. Sul podio è salito pure Alessio 'AleAsto2' Astone (€4.659) mentre si è fermato sul più bello il comunque bravo Michele 'smaikol93' Guerrini (€3.381).



Sono andati invece ad uno scatenato 'S@LV@DOR-D@L1' i 5.172 euro messi in palio nel The Bigger (97 entries per 21.825 euro di prize pool). Il già runner up nell'Evento #293 dello SCOOP 2020 ha superato in volata gli altri finalisti 'OmarWhite71' (€3.895), 'groucho64' (€2.933), 'morghana87' (€2.209), 'newsnake2001' (€1.663), Cristiano 'crisbus81' Guerra (€1.253), 'KingKong1275' (€943), Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€710) e Domenico 'domenlan' Lando (€710).



Ottimi colpi anche per 'Jiraiyasensei' (€4.963) nel Super Sabato Deep da quasi 29.000 euro di montepremi totale e per 'santopre' (€4.724) nel The Big Daily ribattezzato The Dragon (174 entries con 109 euro di buy in).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 525

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



elephant886 - €8.847

dugao81 - €6.420

Alessio 'AleAsto2' Astone - €4.659

Michele 'smaikol93' Guerrini - €3.381

YLL4 - €2.454

FollowRivers - €1.781

teno89 - €1.292

gl3lg - €938

Massimo 'MAXSHARKK' Mosele - €681



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 97

Montepremi Totale: €21.825

Final Table Pay Out



S@LV@DOR-D@L1 - €5.172

OmarWhite71 - €3.895

groucho64 - €2.933

morghana87 - €2.209

newsnake2001 - €1.663

Cristiano 'crisbus81' Guerra - €1.253

KingKong1275 - €943

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €710

Domenico 'domenlan' Lando - €710



Super Sabato Deep [€7.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.643

Montepremi Totale: €28.917

Final Table Pay Out



Jiraiyasensei - €4.963

topolino123stell - €3.629

DINOLOMBARDI - €2.762

Nurselife - €2.013

kingofeagles55 - €1.431

davide171098 - €1.142

P1GR1Z1A1 - €853

superserpico - €564

Minatore93 - €318



The Dragon - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 174

Montepremi Totale: €23.100

Final Table Pay Out



santopre - €4.724

Yesdisi3 - €3.465

Rilos - €2.610

richXmond - €1.955

BurgerKing82 - €1.340

CILIEGIN0 - €1.031

ppsss - €800

HotTuna888 - €569

ZioBerlusca - €439