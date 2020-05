Mancano soltanto i Day2 del GigaStack e dell'High Roller per decretare la fine dello Spring Championship of Online Poker 2020. Ecco tutti i risultati di ieri...

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Partiamo dai 2 torneoni ancora in corso d'opera. Nel No Limit Hold'em GigaStack da 100 euro di buy in e da quasi 500.000 euro di montepremi totale (Evento #302) sono rimasti in gioco 340 player unici su ben 5.539 entries. Al momento si è preso la vetta uno scatenato 'royfrank64' che ha accumulato più di 5,7 milioni in gettoni virtuali.



Lo inseguono 'Hubl24', secondo con 5.015.939, e 'sbilos09', terzo con 4.945.605. Nel gruppo dei migliori troviamo anche 'attentoche' con 4.774.924, 'grappaebirra' con 4.609.256, 'castelTEAM' con 4.435.157, 'diehard74' con 4.283.762, 'dugao81' con 4.257.288, 'unica76' con 4.058.091 e 'indrit94', decimo nel cont con 4.022.786 gettoni.



C'è invece 'gabrielepat', con uno stack da 497.561, in testa all'High Roller Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 200.000 euro di prize pool (Evento #303). Il regular lombardo ha chiuso il Day1 davanti a 'MATSTA89' (437.438), 'messie_o_pri' (427.150), Giulio 'FabioBorini' Sonnino (412.768), 'IgIsa' (360.649), 'cometo.com' (346.201), Umberto 'thelusor89' Calabrese (337.759), 'qofte2018' (332.212), Salvatore 'ilserpentino' Senapa (328.838) e 'AKILLERJJ' (327.686).



E passiamo ai tornei già archiviati. Bel colpo per 'babi7978' che si è assicurato un premio complessivo da 13.526 euro, tra prima moneta e taglie, dopo aver siglato un deal a 3, con 'MrV111n$' (€7.344) e 'DeFeNDeMoS' (€9.152), nel No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da 144.585 euro di montepremi (Evento #300).



E' andato alla grande anche 'donyfraga' che si è preso i 9.939 euro proposti dal Sunday Saver Turbo 6 Max Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #305) dopo aver superato in volata gli altri finalisti Samuel 'Squalosamu' Sanzari (€5.650), 'Tras91' (€3.256), 'Anubis8421' (€2.285), William 'LICANTROPOn1' Oliveri (€1.566) e 'Klauzinho' (€1.083).



Successi, infine, per 'lucrezia1997' (€10.829) nel €30 No Limit Hold'em Deep Stack Progressive KO (Evento #299) e per i player 'DELVASTO' (€8.184) e 'freerampollo' (€6.345), entrambi primi dopo un accordo, rispettivamente nel €10 No Limit Hold'em SuperStack 6 Max (Evento #301) e nel €20 Sunday Supersonic (Evento #304).



Umberto 'thelusor89' Calabrese, 7° per adesso nell'High Roller



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-302: NL Hold'em GigaStack [€300.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 5.539

Montepremi Totale: €498.510

Player Left: 340

TOP TEN DAY1



1. royfrank64 - 5.772.365

2. Hubl24 - 5.015.939

3. sbilos09 - 4.945.605

4. attentoche - 4.774.924

5. grappaebirra - 4.609.256

6. castelTEAM - 4.435.157

7. diehard74 - 4.283.762

8. dugao81 - 4.257.288

9. unica76 - 4.058.091

10. indrit94 - 4.022.786



SCOOP-303: High Roller Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 903

Montepremi Totale: €203.175

Player Left: 66

TOP TEN DAY1



1. gabrielepat - 497.561

2. MATSTA89 - 437.438

3. messie_o_pri - 427.150

4. Giulio 'FabioBorini' Sonnino - 412.768

5. IgIsa - 360.649

6. cometo.com - 346.201

7. Umberto 'thelusor89' Calabrese - 337.759

8. qofte2018 - 332.212

9. Salvatore 'ilserpentino' Senapa - 328.838

10. AKILLERJJ - 327.686



SCOOP-300: NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 3.213

Montepremi Totale: €144.585

Final Table Pay Out



babi7978 - €13.526*

MrV111n$ - €7.344*

DeFeNDeMoS - €9.152*

SalvoR22 - €3.374

grappaebirra - €3.265

Kelevra0000 - €3.300



*Deal



SCOOP-305: Sunday Saver Turbo 6 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy in: €50

Entries: 1.845

Montepremi Totale: €83.025

Final Table Pay Out



donyfraga - €9.939

Samuel 'Squalosamu' Sanzari - €5.650

Tras91 - €3.256

Anubis8421 - €2.285

William 'LICANTROPOn1' Oliveri - €1.566

Klauzinho - €1.083