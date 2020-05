Domenica sera da "incorniciare" per 'bnxr', andato a segno nell'atteso Super Sun. Ottimi colpi anche per 'Rodorodo82' e 'Mi3sVanD3Roh' che si sono rispettivamente presi il Mini e il Sunday Sale Big.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo report sui tornei domenicali con il Super Sun da oltre 145.000 euro di montepremi totale (Event#5 iPoker Series) dove, dopo una maratona da quasi 12 ore di gioco, l'ha spuntata 'bnxr'. Per lui è arrivato un bottino da ben 24.741 euro al termine dell'heads up vinto contro il comunque positivo 'brasatore1' (€18.191).



Sul podio è salito pure 'FEHU' (€13.811) mentre ha chiuso quarto 'Wolfhunter91' (€9.896). Ultimo tavolo anche per i player 'RoadToValhalla' (€7.204), 'mirkojuve87' (€5.748), 'ILCOBRA3' (€4.293), 'ALEXPRINCE900' (€2.838) e 'lambada99' (€1.572).



Sono andati invece a 'Rodorodo82' i 7.272 euro messi in palio nell'altro torneo targato iPoker, il Mini da 10 euro di buy in e da 42.372 euro di prize pool (Event#4 iPoker Series). Qui il ruolo di runner up è toccato a 'Markone9292' (€5.318) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'TwistAga1n' (€4.047) 'PERUZZI80' (€2.949), '75runner' (€2.097), 'D11O0S87' (€1.674), 'CADA827K7' (€1.250), Giuseppe 'Tigre78' Bicchierri (€826) ed 'ElChapo7780' (€466).



E chiudiamo con il Sunday Big di 888poker, giocato in modalità Sale con un buy in da 55 euro (600 entries per 37.500 euro di montepremi), che ha registrato lo sprint vincente di 'Mi3sVanD3Roh', per 7.683 euro di bottino, piazzato ai danni dei rivali '0MAHAHAH' (€5.620), 'eskereeee' (€4.238), 'Zlatinpenev' (€3.183), 'YelloMello' (€2.208), SteakHuzzy8 (€1.683), 'whatsyourjob' (€1.313), 'Alfiocristy' (€938) e 'ilgitano86' (€651).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei 3 tornei:



Event#5 Super Sun [€125.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.617

Montepremi Totale: €145.530

Final Table Pay Out



bnxr - €24.741

brasatore1 - €18.191

FEHU - €13.811

Wolfhunter91 - €9.896

RoadToValhalla - €7.204

mirkojuve87 - €5.748

ILCOBRA3 - €4.293

ALEXPRINCE900 - €2.838

lambada99 - €1.572



Event#4 Mini [€30.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.280

Montepremi Totale: €42.372

Final Table Pay Out



Rodorodo82 - €7.272

Markone9292 - €5.318

TwistAga1n - €4.047

PERUZZI80 - €2.949

75runner - €2.097

D11O0S87 - €1.674

CADA827K7 - €1.250

Giuseppe 'Tigre78' Bicchierri - €826

ElChapo7780 - €466



Sunday Sale Big [€30.000 GTD]

Buy-in: €55

Entries: 600

Montepremi Totale: €37.500

Final Table Pay Out



Mi3sVanD3Roh - €7.683

0MAHAHAH - €5.620

eskereeee - €4.238

Zlatinpenev - €3.183

YelloMello - €2.208

SteakHuzzy8 - €1.683

whatsyourjob - €1.313

Alfiocristy - €938

ilgitano86 - €651