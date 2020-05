Monster shot per il buon Alessandro 'aleppp' Giannelli! E' andato infatti al grinder toscano il GigaStack dello SCOOP 2020. Bel colpo anche per 'L3M0n3£ll&AT', primo classificato nell'High Roller Progressive KO.

Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 - Ma iniziamo il nostro report dal No Limit Hold'em GigaStack (Evento #302), da 100 euro di buy in e da quasi 500.000 euro di montepremi totale, dove ha prevalso un super Alessandro 'aleppp' Giannelli. Il regular di Grosseto ha sbaragliato la concorrenza degli altri 339 qualificati al Day2 e si è cosi assicurato la prima moneta da 67.331 euro.



L'ultimo ad arrendersi è stato il player 'moramora23' che si è comunque consolato con i 47.247 euro del secondo premio. Poco prima aveva alzato bandiera bianca 'rrrafe', terzo per 33.156 euro. Final table anche per Vincenzo 'natoil4lugli' Ruggiero (€23.268), 'grappaebirra' (€16.329), 'Salento2009' (€11.459), 'FAPPELON10' (€5.643), 'reginadicoppe' (€3.960) e per il chipleader del Day1 'royfrank64' (€8.042).



E passiamo all'High Roller Progressive KO (Evento #303), da 250 euro di buy in e da oltre 200.000 euro di prize pool, che ha registrato l'acuto di 'L3M0n3£ll&AT'.



Per lui è arrivato un bottino complessivo da 28.968 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'RenatoINT' (€16.872), il terzo classificato 'juampisale5' (€9.059) e Salvatore 'ilserpentino' Senapa che si è piazzato quinto per 7.884 euro. Ottavo posto invece per 'gabrielepat' (€3.479)



Giocati gli ultimi 2 eventi dello SCOOP 2020



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



SCOOP-302: NL Hold'em GigaStack [€300.000 GTD]

Buy in: €100

Entries: 5.539

Montepremi Totale: €498.510

Final Table Pay Out



Alessandro 'aleppp' Giannelli - €67.331

moramora23 - €47.247

rrrafe - €33.156

Vincenzo 'natoil4lugli' Ruggiero - €23.268

grappaebirra - €16.329

Salento2009 - €11.459

royfrank64 - €8.042

FAPPELON10 - €5.643

reginadicoppe - €3.960



SCOOP-303: High Roller Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy in: €250

Entries: 903

Montepremi Totale: €203.175

Final Table Pay Out



L3M0n3£ll&AT - €28.968

RenatoINT - €16.872

juampisale5 - €9.059

LAFAL10 - €7.571

Salvatore 'ilserpentino' Senapa - €7.884

XbnxrX - €3.180

dr.niunnau - €3.806

gabrielepat - €3.479

Magomarcello - €2.873