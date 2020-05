Lunedì sera da protagonisti per Antonio 'barcia961' Barbato e Fabrizio 'fabry_wct' Privitera. Il lombardo si è preso il The Bigger mentre il siciliano si è imposto nel The Big Daily dopo aver praticamente splittato i primi 2 premi con 'Laqualunque'. Deal alla pari anche nel NoS.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo report sui tornei online dal bel risultato conquistato da Antonio 'barcia961' Barbato nel The Bigger da 250 euro di buy in e da 33.750 euro di montepremi totale (150 entries). Il milanese si è sbarazzato nel finale di 'usaiev1980', runner up per 5.301 euro, e 'jackabbi', terzo classificato per 4.017 euro, e si è così assicurato i quasi 7.000 euro del bottino.



E'andato alla grande anche il regular di Acireale Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€3.753) che si è imposto nel The Big Daily Special Potenziato, da 109 euro di buy in e da 20.500 euro di prize pool (150 entries), dopo aver superato in heads up il compagno di deal 'Laqualunque' (€3.895). I 2 hanno deciso di non farsi male una volta eliminato il terzo incomodo 'Taccitoiii' (€2.429).



E si è chiuso con un deal alla pari pure il Night on Stars (940 entries per oltre 84.000 euro di montepremi). In questo caso 'ENZLUK9' e 'MyT1m3isNow' si sono messi in tasca 11.964 euro a testa dopo aver fatto fuori gli altri finalisti 'GiGi1993.558' (€7.302), 'amicvizio' (€5.299), 'zane mmm' (€3.846), 'DaPapiii' (€2.791), 'Rada1208' (€2.025), 'Nives83' (€1.470) e 'julyo87' (€1.067).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera



I numeri più importanti dei 3 tornei di ieri sera:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 940

Montepremi Totale: €84.600

Final Table Pay Out



ENZLUK9 - €11.964*

MyT1m3isNow - €11.964*

GiGi1993.558 - €7.302

amicvizio - €5.299

zane mmm - €3.846

DaPapiii - €2.791

Rada1208 - €2.025

Nives83 - €1.470

julyo87 - €1.067



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 150

Montepremi Totale: €33.750

Final Table Pay Out



Antonio 'barcia961' Barbato - €6.996

usaiev1980 - €5.301

jackabbi - €4.017

G1gante3 - €3.044

ibra1 - €2.307

Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.748

Dislike's - €1.324

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €1.004

lizzo4 - €1.004



The Big Daily Special - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 150

Montepremi Totale: €20.500

Final Table Pay Out



Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €3.753*

Laqualunque - €3.895*

Taccitoiii - €2.429

uUghos_ - €1.794

UntltIed - €1.261

devden77 - €964

G.M.cheff94 - €729

Gullnuts8 - €554

ConAgan - €431



*Deal