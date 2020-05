Arichiviato lo SCOOP 2020 sono tornati in "prima pagina" i soliti Night on Stars, The Bigger e Need for Speed Turbo. Nel primo l'ha spuntata 'mogghi' mentre negli altri due si sono rispettivamente imposti 'dariobest7' e 'Kelevra0000'.

Ma partiamo dal NoS (805 entries per 72.450 euro di montepremi totale) che ha registrato l'exploit di 'mogghi' per 12.310 euro di bottino. Il player di Ravenna ha avuto la meglio al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'USA365GG' (€8.933), '#QuaCCosa' (€6.482), 'merio13' (€3.414), 'Miwank' (€2.477), 'bulldozer93' (€1.798), 'elrey0701' (€1.305), 'DaPapiii' (€947) e 'GoodGirlsXXX' (€4.704)



E proprio 'GoodGirlsXXX' ha centrato il Final Table pure nel The Bigger da 250 euro di buy in (107 entries per 24.075 euro di prize pool). Stavolta il regular di Monopoli si è spinto fino al secondo posto per altri 4.150 euro di premio. Ha fatto meglio soltanto 'dariobest7' che si è messo in tasca i 5.514 euro della prima moneta. Da segnalare nel torneo le buone prove di Andrea 'andryguen' Panarese, sesto per 1.331 euro, e Alessio 'AleAsto2' Astone, nono classificato per 754 euro.



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo da quasi 20.000 euro di montepremi (220 entries) che ha visto trionfare 'Kelevra0000', su 'whitediabolic' (€2.864) e 'THEGEMELS' (€2.119), per 3.872 euro di moneta. Quarto posto per 'borntoownyou' (€1.567) che ha preceduto, tra gli altri, il buon Simone 'spera91' Speranza che si è piazzato settimo per 634 euro.



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 3 eventi:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 805

Montepremi Totale: €72.450

Final Table Pay Out



mogghi - €12.310

USA365GG - €8.933

#QuaCCosa - €6.482

GoodGirlsXXX - €4.704

merio13 - €3.414

Miwank - €2.477

bulldozer93 - €1.798

elrey0701 - €1.305

DaPapiii - €947



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 107

Montepremi Totale: €24.075

Final Table Pay Out



dariobest7 - €5.514

GoodGirlsXXX - €4.150

Getzemani13 - €3.123

DonRiver910 - €2.350

lbfondi - €1.769

Andrea 'andryguen' Panarese - €1.331

ibra1 - €1.002

GiGi1993.558 - €754

Alessio 'AleAsto2' Astone - €754



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 220

Montepremi Totale: €19.800

Final Table Pay Out



Kelevra0000 - €3.872

whitediabolic - €2.864

THEGEMELS - €2.119

borntoownyou - €1.567

Oznerolittulip - €1.159

pasini62 - €857

Simone 'spera91' Speranza - €634

Aliciotta88 - €469

francescodi - €347