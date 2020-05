Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del martedì sera. Shot per 'ImToms2up' nell'Evento #19 delle iPoker Series. Sono andati a segno anche 'CILIEGIN0' nel The Big Daily e 'Progamehrr96' nel Daily Opening.

Iniziamo con il Martedì Rebuy, da 20 euro di buy in (1.194 entries per oltre 40.000 euro di prize pool), entrato nel palinsesto delle iPoker Series (Evento #19). Qui, come già anticipato, l'ha spuntata 'ImToms2up' che si è assicurato così i 7.612 euro del bottino. Battuto/a in heads 'diana1993' (€4.687) mentre ha chiuso terzo 'francesco8493' (€3.245).



E passiamo ai 2 tornei targati 888poker. Nel The Big Daily Potenziato, da oltre 18.000 euro di montepremi totale (134 entries), si è imposto 'CILIEGIN0' dopo circa 8 ore di gioco. Per lui è arrivata una moneta da 3.907 euro al termine dell'heads vinto contro 'LukyMan777' che si è consolato con i 2.919 euro del secondo posto. Sul podio è salito anche 'Mimmosprite' (€2.169).



Sono andati invece a 'Progamehrr96', che ha superato in volata gli altri finalisti 'Soooldi' (€1.758), 'g3m3ll0' (€1.226), '38557218' (€865), 'ilbuontempo' (€609), 'copcin61' (€485), 'leynia92' (€390), 'BurgerKing82' (€300) e 'FedecK' (€238), i 2.399 euro messi in palio nel Daily Opening Potenziato (69 entries con 109 euro di buy in).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Vittorie per 'ImToms2up', 'CILIEGIN0' e 'Progamehrr96'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Evento #19 Martedì Rebuy [€25.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.194

Montepremi Totale: €40.058

Final Table Pay Out



ImToms2up - €7.612

diana1993 - €4.687

francesco8493 - €3.245

raise4info1 - €2.504

Vilritorno - €1.903

Zioalex87 - €1.362

whanted83 - €1.001

GetHoriizon - €789

OMARR - €613



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 134

Montepremi Totale: €18.300

Final Table Pay Out



CILIEGIN0 - €3.907

LukyMan777 - €2.919

Mimmosprite - €2.169

luna1929 - €1.592

Taccitoiii - €1.125

Simone 'simopascu96' Pascucci - €860

MakeMeH0ld - €659

m4g1c99 - €485

micktao9000 - €384



Daily Opening - Potenziato [€7.500 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 69

Montepremi Totale: €9.500

Final Table Pay Out



Progamehrr96 - €2.399

Soooldi - €1.758

g3m3ll0 - €1.226

38557218 - €865

ilbuontempo - €609

copcin61 - €485

leynia92 - €390

BurgerKing82 - €300

FedecK - €238