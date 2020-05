Accordo alla pari nel Night on Stars, tra 'unika2010' e 'TeRRoRaIsE14', e nel Need for Speed Turbo, tra 'Sckjzzato83' e Gabriele 'OMGabbro' Rossi. Successo pieno invece per 'Spritz 933' nel The Bigger dove ha chiuso terzo Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci.

Ma iniziamo il nostro primo report sui tornei online del mercoledì sera dal NoS (814 entries per oltre 73.000 euro di montepremi totale) che ha registrato il deal, con premi da 10.515 euro, tra i player 'unika2010' e 'TeRRoRaIsE14'. I 2 hanno optato per questa soluzione una volta eliminati gli altri finalisti 'francoilprof' (€6.324), 'zonapip69' (€4.547), 'bivona000' (€3.270), 'EL-TAXIEROOO' (€2.351), 'Mtt_Joker90' (€1.690), 'gennyacarogn' (€1.215) e 'niky9694' (€874).



Ed è stato archiviato con accordo a 2 anche il Need for Speed Turbo (238 entries per 21.420 euro di prize pool). In questo caso sono stati 'Sckjzzato83' e Gabriele 'OMGabbro' Rossi a dividersi la posta, circa 3.600 euro a testa, dopo l'uscita di scena degli altri regular Andrea 'Andrewbull88' Buonocore (€2.258) e Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€1.669). Sesto posto per Luca 'CNB93' Tortora (€912).



Successo pieno invece nel The Bigger (103 entries per 23.175 euro di montepremi) dove 'Spritz 933' ha incassato i 5.308 euro del bottino. Ha provato a fermarlo fino all'ultimo 'pieroallin80' che si è comunque assicurato quasi 4.000 euro di premio. Sul podio è salito pure 'Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci' (€3.006) mentre si è piazzato ancora una volta quarto, dopo il Need, Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€2.262).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Gabriele 'OMGabbro' Rossi



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 814

Montepremi Totale: €73.260

Final Table Pay Out



unika2010 - €10.515*

TeRRoRaIsE14 - €10.515*

francoilprof - €6.324

zonapip69 - €4.547

bivona000 - €3.270

EL-TAXIEROOO - €2.351

Mtt_Joker90 - €1.690

gennyacarogn - €1.215

niky9694 - €874



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 238

Montepremi Totale: €21.420

Final Table Pay Out



Sckjzzato83 - €3.594*

Gabriele 'OMGabbro' Rossi - €3.594*

Andrea 'Andrewbull88' Buonocore - €2.258

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €1.669

FabioBursi - €1.233

Luca 'CNB93' Tortora - €912

BaDrUnNer96 - €674

buciodecul13 - €498

scasso86 - €368



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 103

Montepremi Totale: €23.175

Final Table Pay Out



Spritz 933 - €5.308

pieroallin80 - €3.995

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €3.006

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €2.262

ladker23 - €1.703

Spinner.292 - €1.281

elrey0701 - €964

DoctoRthc - €726

S0Y-GENIAL - €726