Big shot per Luca 'KILLUCK' Daelli nel Night on Stars Super KO Edition. Sono andati a segno anche 'T_Magw3ll' nel The Bigger e 'S0Y-GENIAL' nel Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Ma partiamo dal colpaccio del buon Luca 'KILLUCK' Daelli nel Night on Stars Super KO Edition da 250 euro di buy in e da 162.225 euro di montepremi totale (721 entries). Il regular di Desenzano del Garda ha superato in volata 'brothers376', runner up per 17.194 euro, e '1989cash', terzo per 6.397 euro, e si è assicurato un bottino complessivo davvero niente male da 18.805 euro.



Si sono fermati invece sul più bello Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci, quarto per 5.613 euro, Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini, sesto per 2.662 euro, e Andrea 'Jowy01' Papa, ottavo per 3.359 euro.



Passiamo al The Bigger (123 entries per 27.675 euro di prize pool) dove, dopo circa 6 ore di gioco, si è imposto 'T_Magw3ll'. Il player di Catanzaro ha incassato i 6.066 del primo premio al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'eddyghiree' (€4.560), 'PaoliniL' (€3.428), Massimo 'MAXSHARKK' Mosele (€2.577), 'Kelevra0000' (€1.938), 'PIRATAMATTO' (€1.457), 'Freogan' (€1.095), '@rm@ndo90' (€823) e 'borntoownyou' (€823).



E chiudiamo con il Need for Speed Turbo (309 entries per 27.810 euro di montepremi) che ha registrato lo sprint vincente di 'S0Y-GENIAL' (€5.224) ai danni degli altri finalisti 'alex1456787' (€3.829), 'koko79!1979' (€2.807), Gabriele 'KingMAvE911' Re (€2.057), 'borntoownyou' (€1.508), Cristiano 'crisbus81' Guerra (€1.105), 'Kelevra0000' (€810), '#QuaCCosa' (€594) e Luigi 'Il-Giuglia' D’Alterio (€435).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars Super KO Edition [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 721

Montepremi Totale: €162.225

Final Table Pay Out



Luca 'KILLUCK' Daelli - €18.805

brothers376 - €17.194

1989cash - €6.397

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €5.613

Sckjzzato83 - €6.372

Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini - €2.662

Yuromon - €3.826

Andrea 'Jowy01' Papa - €3.359

elfischio92 - €3.013





The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 123

Montepremi Totale: €27.675

Final Table Pay Out



T_Magw3ll - €6.066

eddyghiree - €4.560

PaoliniL - €3.428

Massimo 'MAXSHARKK' Mosele - €2.577

Kelevra0000 - €1.938

PIRATAMATTO - €1.457

Freogan - €1.095

borntoownyou - €823

@rm@ndo90 - €823



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 309

Montepremi Totale: €27.810

Final Table Pay Out



S0Y-GENIAL - €5.224

alex1456787 - €3.829

koko79!1979 - €2.807

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €2.057

borntoownyou - €1.508

Cristiano 'crisbus81' Guerra - €1.105

Kelevra0000 - €810

#QuaCCosa - €594

Luigi 'Il-Giuglia' D’Alterio - €435