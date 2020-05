Giovedì sera da protagonista per 'MAGICMAGLIA', vincitore del Master. E' andato alla grande anche il player '0797350275179828' che si è imposto nell'altro 6 Max. Deal a 2 invece, tra '0ldWh1sk3y' e 'whatsyourjob', nel Big Daily.

Super colpo quindi per 'MAGICMAGLIA' che si è preso il Master 6 Max da ben 30.780 euro di montepremi totale (342 entries). Per lui è arrivato un premio da oltre 6.300 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa '6031980021151126' (€3.924), 'DonnaAzzurra' (€2.770), 'massiassi' (€2.062), 'ganjaka' (€1.601) e 'Airbenz0925' (€1.200).



Ed è andato alla grandissima anche il player '0797350275179828' che si è aggiudicato l'altro 6 Max del giovedì sera, quello da 20 euro di buy in (1.592 entries per 28.019 euro di prize pool). In questo il vincitore ha incassato 5.269 euro grazie all'ottimo sprint piazzato ai danni del runner up 'giobea60' (€3.264) e del terzo classificato '9824956' (€2.256).



Niente male nemmeno '0ldWh1sk3y' (€3.583) e 'whatsyourjob' (€3.579) che si sono praticamente divisi il The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in e da 19.200 euro di montepremi (150 entries). I 2 hanno deciso di splittare una volta eliminato il terzo incomodo 'columbus446' (€2.275). Final table anche per 'pesceSqualo' (€1.680), 'bingzula' (€1.172), 'Jos106106' (€902), 'magnosassi' (€682), 'JOKER75Alex' (€5189 e 'credswapdef.' (€403).



Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 342

Montepremi Totale: €30.780

Final Table Pay Out



MAGICMAGLIA - €6.310

6031980021151126 - €3.924

DonnaAzzurra - €2.770

massiassi - €2.062

ganjaka - €1.601

Airbenz0925 - €1.200



Giovedì 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.592

Montepremi Totale: €28.019

Final Table Pay Out



0797350275179828 - €5.269

giobea60 - €3.264

9824956 - €2.256

maiki990 - €1.737

albertoilgemello - €1.317

mikeboss87 - €941



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 150

Montepremi Totale: €19.200

Final Table Pay Out



0ldWh1sk3y - €3.583*

whatsyourjob - €3.579*

columbus446 - €2.275

pesceSqualo - €1.680

bingzula - €1.172

Jos106106 - €902

magnosassi - €682

JOKER75Alex - €518

credswapdef. - €403



*Deal