E' tornato al successo Luca 'steva10' Stevanato. Il veneto si è imposto nel Night on Stars dopo aver battuto in heads up il comunque ottimo Raffaele 'raffa_N5' Francese.

Venerdì sera contrassegnato dal ritorno alla vittoria di Luca Stevanato. Il bravissimo regular originario di Massanzago, che gioca con il nick storico 'steva10', si è aggiudicato i 13.647 euro proposti dal torneo più importante del venerdì sera, il Night on Stars da 100 euro di buy in e da oltre 81.000 euro di montepremi totale (908 entries).



Stevanato ha avuto la meglio in heads up sul "collega" Raffaele 'raffa_N5' Francese che si è consolato con i 9.812 euro del secondo premio. Sul podio è salito pure 'zod2612126' (€7.055) mentre ha chiuso quarto 'criema1989' (€5.072) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti Alessandro 'aleppp' Giannelli (€3.647), Claudio 'claste2007' Casarano (€2.622), '127.0.0.x' (€1.885), 'IgIsa' (€1.356) e 'FabriRossi' (€975).



E passiamo al The Bigger, da 250 euro di buy in (116 entries per 26.100 euro di prize pool), dove l'ha invece spuntata 'pell3nz0' dopo circa 7 ore di gioco. Il player di Pavia ha superato in volata 'daddi4queens' (€4.301) e 'PIRATAMATTO' (€3.233) e si è così messo in tasca i 5.721 euro del bottino. Buon quarto posto per Andrea 'Andrewbull88' Buonocore (€2.431).



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo (255 entries per 22.950 euro di montepremi) che ha registrato l'acuto di 'RudiGarcia84' per 4.388 euro di moneta. Qui il ruolo di runner up è toccato a 'krakowlorenz' (€3.236), terzo il sempre arzillo "zio" Michele 'Lelik53' Limongi (€2.387).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Raffaele 'raffa_N5' Francese (a sinistra)



Questi i numeri più importanti dei 3 MTT online:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 908

Montepremi Totale: €81.720

Final Table Pay Out



Luca 'steva10' Stevanato - €13.647

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €9.812

zod2612126 - €7.055

criema1989 - €5.072

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €3.647

Claudio 'claste2007' Casarano - €2.622

127.0.0.x - €1.885

IgIsa - €1.356

FabriRossi - €975



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 116

Montepremi Totale: €26.100

Final Table Pay Out



pell3nz0 - 5.721

daddi4queens - €4.301

PIRATAMATTO - €3.233

Andrea 'Andrewbull88' Buonocore - €2.431

gabrielepat - €1.827

Foldnow716 - €1.374

alex1456787 - €1.033

sirsirksir - €776

uovoT - €776



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 255

Montepremi Totale: €22.950

Final Table Pay Out



RudiGarcia84 - €4.388

krakowlorenz - €3.236

Michele 'Lelik53' Limongi - €2.387

Nicshowtime - €1.760

killerirish90 - €1.298

3N.M0 - €958

Giovanni143 - €706

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €521

oblomov1993 - €384