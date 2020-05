Secondo e ultimo report sui tornei online del venerdì sera. Shot per 'salentob' nel Deep mentre 'K1Ar00n08' ha bruciato tutti nel The Big Daily. Deal tra 'Nanojhon16' e 'ilbuontempo' nell'Opening.

Ma iniziamo dall'evento targato iPoker, il Venerdì Deep da 20 euro di buy in e da quasi 28.000 euro di montepremi totale (1.590 entries), che ha registrato il trionfo di 'salentob' (€5.262) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'dgdangerous' (€3.260), 'Byron1981' (€2.253), 'scabiun' (€1.735), 'ImNotYourBro' (€1.315), 'fior86' (€940), 'pepy82' (€686), 'diegoelprincipe1' (€532) e 'zac99' (€409).



Sono andati invece a 'K1Ar00n08', dopo più di 7 ore di gioco, i 3.267 euro proposti dal torneo più importante della room di 888: il The Big Daily Potenziato da 15.300 euro di prize pool (117 entries con 109 euro di buy in). L'ultimo ad arrendersi è stato 'Redjohn92' che si è consolato con i 2.448 euro del secondo posto. Poco prima era finito fuori 'm4g1c99', terzo classificato per 1.813 euro.



E sempre su 888poker si sono messi in mostra 'Nanojhon16' (€1.754) e 'ilbuontempo' (€1.822). I 2 si sono praticamente divisi i primi 2 premi del Daily Opening Potenziato (56 entries con 7.500 euro garantiti) una volta eliminati gli altri finalisti 'tostovip' (€998), 'FedecK' (€689), 'Joex889' (€525), 'T1_Tr4Gh3Tt0' (€398), 'BurgerKing82' (€299), 'CheFigo' (€239) e 'BARBACASA' (€203).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Venerdì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.590

Montepremi Totale: €27.984

Final Table Pay Out



salentob - €5.262

dgdangerous - €3.260

Byron1981 - €2.253

scabiun - €1.735

ImNotYourBro - €1.315

fior86 - €940

pepy82 - €686

diegoelprincipe1 - €532

zac99 - €409



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 117

Montepremi Totale: €15.300

Final Table Pay Out



K1Ar00n08 - €3.267

Redjohn92 - €2.448

m4g1c99 - €1.813

Mimmosprite - €1.339

Magicmaglia - €932

SpongeBod - €719

Jos106106 - €551

remyy - €413

rastrello65 - €321



Daily Opening - Potenziato [€7.500 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 56

Montepremi Totale: €7.500

Final Table Pay Out



Nanojhon16 - €1.754*

ilbuontempo - €1.822*

tostovip - €998

FedecK - €689

Joex889 - €525

T1_Tr4Gh3Tt0 - €398

BurgerKing82 - €299

CheFigo - €239

BARBACASA - €203



*Deal