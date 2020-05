Sabato sera da urlo per 'picchio11', primo nel Night on Stars. Ottimi colpi anche per Domenico 'domenlan' Lando e Fabrizio 'Asky16' Petroni che si sono rispettivamente presi The Bigger e Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro report sugli eventi online del sabato sera con il NoS, da 100 euro di buy in e da 73.080 euro di montepremi totale (812 entries), dove è arrivato l'acuto di 'picchio11'. Il player di Catania ha sbaragliato la concorrenza e si è così assicurato la prima moneta da 12.417 euro. L'ultimo a mollare è stato 'BlackAlgi' (€9.010) mentre si sono arresi qualche minuto prima 'ALEX8801' (€6.539), 'checcobet19' (€4.745) e il comunque positivo Giovanni 'gioriz' Rizzo (€3.444).



E passiamo al The Bigger da 250 euro di buy in (101 entries per 22.725 euro di prize pool) che ha ha registrato, dopo oltre 6 ore di gioco, la vittoria di uno scatenato Domenico 'domenlan' Lando. Il grinder siciliano ha incassato i 5.386 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Alo1983' (€4.056), 'HuckSeed71' (€3.054), 'Professuri90' (€2.300), 'Yupos' (€1.732), 'eheheh88' (€1.304), 'AUMNAMASHIVA' (€982), 'danixfra1985' (€740) e l'altro regular Marco 'Granbasso' Baglioni (€740).



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo (280 entries per 25.200 euro di montepremi) che ha visto invece trionfare il buon Fabrizio 'Asky16' Petroni, primo per 4.791 euro, sul runner up 'bimbo679' (€3.512) e sul terzo classificato 'SuperSayannnn' (€2.574). Da segnalare il piazzamento a ridosso del podio, per poco più di 1.000 euro di premio, di Manlio 'M.I.1980' Iemina.



Domenico 'domenlan' Lando con l'amico Eros Nastasi



Questi i numeri più importanti dei 3 MTT online:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 812

Montepremi Totale: €73.080

Final Table Pay Out



picchio11 - €12.417

BlackAlgi - €9.010

ALEX8801 - €6.539

checcobet19 - €4.745

Giovanni 'gioriz' Rizzo - €3.444

M.Ghiglione - €2.499

Reise4info - €1.814

Amantide19 - €1.316

n3v3rfold96 - €955



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 101

Montepremi Totale: €22.725

Final Table Pay Out



Domenico 'domenlan' Lando - €5.386

Alo1983 - €4.056

HuckSeed71 - €3.054

Professuri90 - €2.300

Yupos - €1.732

eheheh88 - €1.304

AUMNAMASHIVA - €982

danixfra1985 - €740

Marco 'Granbasso' Baglioni - €740



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 280

Montepremi Totale: €25.200

Final Table Pay Out



Fabrizio 'Asky16' Petroni - €4.791

bimbo679 - €3.512

SuperSayannnn - €2.574

fulmine231 - €1.887

Noemiboss - €1.383

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €1.014

fapfafap - €743

Dogsitter86 - €545

soloVITTORIA - €399