Secondo resoconto sui tornei online del sabato sera. E' andato a 'engedias' il Master mentre 'G4uT4M4' e '1d0l0p3zz4' hanno vinto Deep e The Dragon.

Iniziamo dai 2 tornei targati iPoker. Nel Master Saturno, da 50 euro di buy in e da 14.373 euro di montepremi totale (323 entries) si è imposto 'engedias'. Per lui è arrivato un bottino da quasi 3.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Andi89' (€1.833) e il terzo classificato '2R3z1nfinit4' (€1.294).



Sono andati invece a 'G4uT4M4', che ha battuto in heads up 'Willyantony' (€2.723), i 4.395 euro proposti dal Sabato Deep (1.328 entries con 20 euro di buy in). Sul podio è salito pure il player '6777665162359734' (€1.882) mentre ha chiuso quarto 'aBuGsLiFe' (€1.449) che ha preceduto nel pay out 'HussainBolt' (€1.099), 'TrueGFish' (€785), 'sbad23' (€573), 'orsobianco' (€444) e 'hmevil' (€341).



Chiudiamo con il The Dragon Potenziato (20.000 euro garantiti) di 888poker dove, dopo oltre 8 ore di gioco, l'ha spuntata '1d0l0p3zz4' (€4.270) su 'Dinamop' (€3.200), nick che dovrebbe appartenere a Dario Guarnuto, e 'K1Ar00n08' (€2.361). Final table anche per 'Igno_cub' (€1.750), '0ldWh1sk3y' (€1.230), Fabrizio 'fabry_wct' Privitera (€940), 'SpongeBod' (€711), 'giodgio5' (€540) e 'remyy' (€420).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Master Saturno [€5.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 323

Montepremi Totale: €14.373

Final Table Pay Out



engedias - €2.947

Andi89 - €1.833

2R3z1nfinit4 - €1.294

ejalla - €963

GreatSoul - €747

DBufaloM90 - €561

IoSonoDemente - €417

Mibarellaisia - €331

pIoSoLvErCrUsH - €259



Sabato Deep [€7.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.328

Montepremi Totale: €23.373

Final Table Pay Out



G4uT4M4 - €4.395

Willyantony - €2.723

6777665162359734 - €1.882

aBuGsLiFe - €1.449

HussainBolt - €1.099

TrueGFish - €785

sbad23 - €573

orsobianco - €444

hmevil - €341



The Dragon - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 145

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



1d0l0p3zz4 - €4.270

Dario 'Dinamop' Guarnuto - €3.200

K1Ar00n08 - €2.361

Igno_cub - €1.750

0ldWh1sk3y - €1.230

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €940

SpongeBod - €711

giodgio5 - €540

remyy - €420