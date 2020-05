Giocati i primi 6 eventi delle Turbo Series. Super shot per 'buby770' che si è preso il Sunday Special. E' andato alla grandissima anche 'arrafman', primo nell'High Roller dove ha chiuso terzo il buon Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo. Ecco il report...

Turbo Series 2020 - Iniziamo dal Sunday Special Turbo (Evento #03), da 100 euro di buy in e da oltre 227.000 euro di montepremi totale (2.523 entries), che ha registrato l'exploit di 'buby770'. Il player di San Benedetto del Tronto ha sbaragliato la concorrenza e si è assicurato, al termine di quasi 7 ore di gioco, i 31.717 euro del bottino.



L'ultimo ad arrendersi è stato 'Cincingnam' che ha comunque incassato più di 22.000 euro. Poco prima aveva alzato bandiera bianca 'SSupertuscann', terzo classificato per 15.619 euro. Final table anche per 'Jison20' (€10.961), 'pingone80' (€7.692), 'birucci' (€5.398), 'TonyPell' (€3.788), 'huliok' (€2.658) e per 'mangolden' (€1.866).



Passiamo all'altro torneone della serata, l'High Roller 8 Max Turbo Progressive KO da 250 euro di buy in e da 158.625 euro di prize pool (Evento #04), dove si è imposto 'arrafman' per 23.269 euro di vincita complessiva (moneta più taglie). Qui il ruolo di runner up è toccato a 'corris1986' (€12.510) mentre ha chiuso terzo il sempre ottimo Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo (€7.783).



Ed è salito sul podio, in questo caso nel No Limit Hold'em Hyper Money Heist 6 Max da 50 euro di buy in e da 68.220 euro di montepremi (Evento #06), pure l'altro regular Alessandro 'zlale' Robuffo (€5.639). Il teatino ha mollato la presa solo dopo aver raggiunto un accordo a 3 con 'valerex' (€7.234) e il primo classificato 'PuffoGaspi86' (€8.477).



Deal anche nel €50 No Limit Hold'em Deep Turbo Progressive KO (Evento #01), tra 'solouncap' (€7.229), 'Tisifone77' (€4.788) e 'VAST87' (€6.331), e nel €10 No Limit Hold'em 6 Max Super Turbo (Evento #04) dove sono scesi a patti 'wilbur1985' (€6.788), 'Ciccio120814' (€5.353) e 'Rantolo'91' (€5.035).



Successo netto, infine, per 'giorgio114' (€12.111) nel €50 No Limit Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO (Evento #02).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alessandro 'zlale' Robuffo



Questi i numeri più importanti dei primi 6 tornei delle Turbo Series:



Turbo Series 03 - Sunday Special Turbo [100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 2.523

Montepremi Totale: €227.070

Final Table Pay Out



buby770 - €31.717

Cincingnam - €22.257

SSupertuscann - €15.619

Jison20 - €10.961

pingone80 - €7.692

birucci - €5.398

TonyPell - €3.788

huliok - €2.658

mangolden - €1.866



Turbo Series 05 - High Roller 8 Max Turbo Progressive KO [100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 705

Montepremi Totale: €158.625

Final Table Pay Out



arrafman - €23.269

corris1986 - €12.510

Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo - €7.783

fainz01 - €6.453

P.DiCalcio - €7.025

PI€NO$_95216 - €3.299

BuenaSuerte85 - €3.125

@rm@ndo90 - €1.884



Turbo Series 01 - NL Hold'em Deep Turbo Progressive KO [40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.809

Montepremi Totale: €81.405

Final Table Pay Out



solouncap - €7.229*

Tisifone77 - €4.788*

VAST87 - €6.331*

lukini22 - €2.675

Granhefels - €2.784

giammybet - €1.193

savio01 - €1.277

giuseppem359 - €1.379

Xhungryf1shX - €724



*Deal



Turbo Series 02 - NL Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO [50.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 2.307

Montepremi Totale: €103.815

Final Table Pay Out



giorgio114 - €12.111

dr.niunnau - €7.183

KingKong1275 - €4.554

PUSHOtuttALFLOP - €2.861

SRIBONI76 - €2.979

Emasp80 - €1.753

mim73 - €1.498

pabattista - €859



Turbo Series 06 - NL Hold'em Hyper Money Heist 6 Max [40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.516

Montepremi Totale: €68.220

Final Table Pay Out



PuffoGaspi86 - €8.477*

valerex - €7.234*

Alessandro 'zlale' Robuffo - €5.639*

Alfiocristy - €3.213

mates119 - €2.209

FunkyMonk94 - €1.519



*Deal



Turbo Series 04 - NL Hold'em 6 Max Super Turbo [30.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 6.542

Montepremi Totale: €58.878

Final Table Pay Out



wilbur1985 - €6.788*

Ciccio120814 - €5.353*

Rantolo'91 - €5.035*

tonio197914 - €2.584

kalimbo88 - €1.777

Bob_Aiese - €1.222



*Deal