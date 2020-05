Secondo resoconto sui tornei online. Archiviati, rispettivamente con 246 e 120 left, i Day1 del Super Sun e del Sunday KING Progressive KO. Già concluso invece, con il trionfo di 'Nanojhon16', il Sunday Big.

Ma partiamo dal domenicale del network iPoker, il Super Sun da 100 euro di buy in e da oltre 120.000 euro di prize pool (Evento #55 delle iPoker Series), dove sono rimasti in corsa 246 player unici su 1.374 entries totali. Al momento comanda 'Vilritorno' che ha chiuso il Day1 con uno stack da quasi 420.000 gettoni virtuali. Lo inseguono a distanza 'GoodLuckDeledda', secondo con 360.097, e 'Tfualik', terzo con 336.783.



E passiamo al Sunday KING Progressive KO da 60.390 euro di montepremi (671 entries con 100 euro di buy in), evento targato Betaland (piattaforma People's Poker), dove è volato in testa 'trappolaXpolli' con 376.462 gettoni. Alle sue spalle si sono fatti strada '12packman34' con 347.890 e 'NONsmetteMAI' con 308.473. Tra i migliori troviamo anche Gianluca 'rulletto00' Rullo, quarto con 307.846.



Chiudiamo con il Sunday Big Potenziato (266 entries con 109 euro di buy in), di 888poker, che ha invece già assegnato i 6.740 euro del bottino a uno scatenato 'Nanojhon16' che ha superato in volata gli altri finalisti 'Nuccio77' (€4.950), 'BARBACASA' (€3.720), 'M3rd0s0' (€2.805), 'Ronin17s' (€1.914), 'elbano599' (€1.485), 'SIGARO69' (€1.155), 'ANNUSALO_1' (€825) ed 'ELFERRARI98' (€627).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

A segno 'Nanojhon16', suo il Sunday Big



I numeri più importanti dei 3 eventi domenicali:



Evento #55 Super Sun [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.374

Montepremi Totale: €123.660

Player Left: 246

TOP TEN DAY1



1. Vilritorno - 419.179

2. GoodLuckDeledda - 360.097

3. Tfualik - 336.783

4. bagnarola90 - 328.130

5. Arguto7 - 314.636

6. Sbarello86 - 307.196

7. DoctorPRL - 263.791

8. SUB1IM33 - 261.906

9. Fofo1962 - 251.072

10. Nairobi18 - 249.864



Sunday KING Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 671

Montepremi Totale: €60.390

Player Left: 120

TOP TEN DAY1



1. trappolaXpolli - 376.462

2. 12packman34 - 347.890

3. NONsmetteMAI - 308.473

4. Gianluca 'rulletto00' Rullo - 307.846

5. fabiolinooooo - 300.997

6. TryHarderFish - 300.706

7. Play4Roll - 296.486

8. GIUSEDONO0 - 281.265

9. lucasa2000 - 281.057

10. antonio1930 - 275.703



The Sunday Big - Potenziato [€30.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 266

Montepremi Totale: €33.000

Final Table Pay Out



Nanojhon16 - €6.740

Nuccio77 - €4.950

BARBACASA - €3.720

M3rd0s0 - €2.805

Ronin17s - €1.914

elbano599 - €1.485

SIGARO69 - €1.155

ANNUSALO_1 - €825

ELFERRARI98 - €627