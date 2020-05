Archiviati altri 6 eventi delle Turbo Series. Nel più "importante" si è imposto 'IdUnderscore' dove aver superato in heads up Alberto 'Everbrun1' Cigliano. Vittorie anche per Jackson 'DJackMpkr' Genovesi e Riccardo 'Overbet91' Bonelli.

Turbo Series 2020 - Ma andiamo con ordine iniziando il nostro report dal primo MTT in palinsesto nella serata di ieri, il No Limit Hold'em Deep Turbo da 50 euro di buy in e da oltre 60.000 euro di montepremi totale (Evento #07). Qui, dopo circa 5 ore di gioco, l'ha spuntata il player della provincia di Arezzo 'CIPROMCFLY16' per 9.141 euro di bottino. Battuto in heads up il comunque positivo Stefano 'easycallxxx' Terziani (€6.414) mentre ha chiuso terzo 'mattews191' (€4.501).



E passiamo al torneo più cospicuo, il No Limit Hold'em 6 Max Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in e da più di 140.000 euro di prize pool (Evento 09), dove si è messo in mostra 'IdUnderscore'. Il pesarese ha superato allo sprint il sempre bravo Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€9.941) e ha incassato 17.143 euro tra prima moneta e taglie.



Ottimi colpi anche per gli altri 2 regular Jackson 'DJackMpkr' Genovesi e Riccardo 'Overbet91' Bonelli. Il primo è tornato al successo nel €100 Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO (Evento #10), l'altro si è assicurato il primo posto nel €50 No Limit Hold'em Bubble Rush (Evento #11) dopo aver siglato un deal con 'bybabyby' (€4.857) e 'dott.alban' (€5.115).



Trionfi, infine, per il siciliano 'razziedda64' (€3.691) nel €5 No Limit Hold'em Super Turbo Progressive KO (Evento #08) e per il toscano 'huliok' (€4.320) nel €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly Progressive KO (Evento #12).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Riccardo 'Overbet91' Bonelli



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 07 - NL Hold'em Deep Turbo [40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.378

Montepremi Totale: €62.010

Final Table Pay Out



CIPROMCFLY16 - €9.141

Stefano 'easycallxxx' Terziani - €6.414

mattews191 - €4.501

PakoBarba - €3.159

jessy_wlf - €2.217

Br0ns3di - €1.556

steppi89 - €1.092

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €766

giannuzzu090 - €538



Turbo Series 09 - NL Hold'em 6 Max Turbo Progressive KO [50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.557

Montepremi Totale: €140.130

Final Table Pay Out



IdUnderscore - €17.143

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €9.941

pakis1980 - €6.188

S.Mezzano - €4.492

rinoraise - €2.714

dr.niunnau - €2.880



Turbo Series 10 - PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 368

Montepremi Totale: €33.120

Final Table Pay Out



Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €5.309

Eu_esto_aqui - €3.426

ilovestorm - €2.189

1nicehand.it - €1.795

lorenzograss - €1.277

Ri3nnev4plus - €846



Turbo Series 11 - NL Hold'em Bubble Rush [25.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.130

Montepremi Totale: €50.850

Final Table Pay Out



Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €7.050*

bybabyby - €4.857*

dott.alban - €5.115*

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €2.743

BetterCallSax - €1.945

vele2010 - €1.379

UollaCarry - €978

viKtorKing88 - €693

Travis.Bi96 - €492



*Deal