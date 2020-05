Secondo resoconto sui tornei online con i risultati del Super Sun, Sunday KING Progressive KO e The Big Daily Special Potenziato.

Iniziamo dal Super Sun (1.374 entries per oltre 120.000 euro di montepremi totale), del network iPoker, dove alla fine l'ha spuntata uno scatenato 'DoctorPRL' per 23.249 euro. Ha provato a fermarlo in tutti modi 'LadyB' (€14.406) mentre si è arreso una volta approdato sul podio 'savcer' (€9.955). Soltanto 17esimo il chipleader del Day1 'Vilritorno' (€767).



E' andato invece a 'FionaSalom' il Sunday KING Progressive KO (671 entries per 60.390 euro di prize pool) di Betaland (piattaforma People's Poker). Per il vincitore, o la vincitrice, è arrivato un bottino complessivo da quasi 10.000 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up Alessandro 'surini93' Surini (€1.687 + €3.925) e il terzo classificato 'antonio1930' (€992 + €2.745).



Chiudiamo con il giornaliero di 888poker, The Big Daily Special Potenziato da 109 euro di buy in (171 entries per 22.400 euro di montepremi), che ha invece registrato l'exploit di 'yesdisi3' per 4.581 euro. Battuti allo sprint '19ONETIME84' (€3.360) e 'LukyMan777' (€2.531). Buon quinto posto per il regular Roberto 'STAMPOITAL1A' Vaira (€1.299).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Super shot per il player 'DoctorPRL'



I numeri più importanti dei tornei:



Super Sun [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.374

Montepremi Totale: €123.660

Final Table Pay Out



DoctorPRL - €23.249

LadyB - €14.406

savcer - €9.955

giasaii1985 - €7.667

9751534 - €5.812

0N3T1M3JE5U5 - €4.155

tempesta211 - €3.030

Sbarello86 - €2.350

losvizzero1985 - €1.805



Sunday KING Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 671

Montepremi Totale: €60.390

Final Table Pay Out



FionaSalom - €4.421 + €5.477

Alessandro 'surini93' Surini - €1.687 + €3.925

antonio1930 - €992 + €2.745

I_Mr_U_Bean - €472 + €1.948

12packman34 - €1.134+ €1.326

Only1Sh0t - €1.604 + €954

scopelliti - €169 + €685

setty75 - €405 + €492

fabiolinooooo - €643 + €365



The Big Daily Special - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 171

Montepremi Totale: €22.400

Final Table Pay Out



Yesdisi3 - €4.581

19ONETIME84 - €3.360

LukyMan777 - €2.531

EddyLaw - €1.904

Roberto 'STAMPOITAL1A' Vaira - €1.299

fuoriluogo - €1.008

Matte95 - €784

Jos106106 - €560

whatsyourjob - €426