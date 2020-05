Terza giornata delle Turbo Series contrassegnata dal bel trionfo di 'S0Y-GENIAL' nel 6 Max dove ha chiuso terzo Simone Speranza. E' andato a segno anche Alessandro Cenciarini mentre ha sfiorato il bis l'ottimo Jackson Genovesi.

Turbo Series 2020 - Ma partiamo dall'exploit di 'S0Y-GENIAL' nel No Limit Hold'em 6 Max Turbo da 100 euro di buy in e da oltre 95.000 euro di montepremi totale (Evento #15). Il player di Sorrento ha superato in volata 'Elreal89' (€10.150), Simone 'spera91' Speranza (€6.980), Dario 'Trazaman' Amato (€4.800), 'DenValdaEn' (€3.301) e 'Arm.D.Grek' (€2.270) e si è così assicurato i 14.762 euro della prima moneta.



Niente male nemmeno il lombardo 'LuC3rt0La84' che, dopo aver battuto in heads up il già vincitore dell'Evento #10 (€100 Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO) Jackson 'DJackMpkr' Genovesi (€5.581), si è messo in tasca i 6.512 euro proposti dal No Limit Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #16).



Successi pieni anche per 'Missyou91' (€4.630) nel €30 No Limit Hold'em 5 Stacks 4 Max Deep Turbo (Evento #13) e per 'CASTIGLIA.S' (€2.875) nel €10 No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #17).



Si sono chiusi invece con un deal il €5 No Limit Hold'em 6 Max Turbo (Evento #14) e il €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly 8 Max Progressive KO (Evento #18). Nel primo la parte più cospicuo del bottino, circa 3.150 euro, è andata al regular Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini. Nel secondo il mattatore è stato 'jack9988' che, tra premio e taglie, si è assicurato quasi 3.900 euro.



Terza giornata delle Turbo Series



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 15 - NL Hold'em 6 Max Turbo [50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.063

Montepremi Totale: €95.670

Final Table Pay Out



S0Y-GENIAL - €14.762

Elreal89 - €10.150

Simone 'spera91' Speranza - €6.980

Dario 'Trazaman' Amato - €4.800

DenValdaEn - €3.301

Arm.D.Grek - €2.270



Turbo Series 16 - NL Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO [30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.391

Montepremi Totale: €62.595

Final Table Pay Out



LuC3rt0La84 - €6.512

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €5.581

bobooo_92 - €2.536

Domenico 'scellone9477' Gala - €3.004

Alessandro 'veneis' Benazzo - €1.654

dontae999 - €962

ENRIX73 - €1.221

actionice - €844

NewScat - €1.035