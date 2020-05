Continuano le Turbo Series. Altri 6 gli eventi archiviati con Alessandro 'alesiena17' Siena che si è preso l'Heads Up ZOOM. Ottimo secondo posto per Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi nell'8 Max vinto da 'beppe19801902'. Ecco il report...

Turbo Series 2020 - Iniziamo dal torneo più "importante" della serata, il No Limit Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 100.000 euro di montepremi totale (Evento #21), dove l'ha spuntata uno scatenato 'beppe19801902'. Il player di Pontecagnano Faiano si è messo in tasca più di 12.500 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche il runner up Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi (€10.317) e il terzo classificato 'I_owned_u_87' (€4.803).



Sono andati invece al sempre bravo Alessandro 'alesiena17' Siena i 4.103 euro proposti dall'insolito No Limit Hold'em Heads Up ZOOM Turbo Progressive KO (Evento #23). Il regular pugliese ha avuto la meglio nello contro decisivo contro l'abruzzese 'sigarotto' (€2.295). Buon quarto posto per l'altro grinder Francesco 'piddu1989' D'Onofrio (€1.133).



Niente male nemmeno il lombardo 'jaAAcy' che ha incassato i 7.105 euro messi in palio No Limit Hold'em 8 Max Deep Turbo (Evento #19) dopo aver superato in volata 'MBolgia' (€5.064), 'J.Mizu97' (€3.610), 'riccor98' (€2.573), 'ossiossi1956' (€1.834), 'JD.89K' (€1.308), 'kawasaki1364' (€932) e Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino (€664).



Successi, infine, per 'hopfrog71' (€5.239) nel €30 No Limit Hold'em Super KO Deep Turbo (Evento #22) e, rispettivamente, per i player 'ECCHECHEZZO' (€2.804) e 'piero77743' (€2.832), dopo 2 affollati deal a 6, nel €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly 6 Max (Evento #24) e nel €5 No Limit Hold'em Super Turbo Progressive KO (Evento #20).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alessandro 'alesiena17' Siena con alcuni amici



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 19 - NL Hold'em 8 Max Deep Turbo [30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.017

Montepremi Totale: €45.765

Final Table Pay Out



jaAAcy - €7.105

MBolgia - €5.064

J.Mizu97 - €3.610

riccor98 - €2.573

ossiossi1956 - €1.834

JD.89K - €1.308

kawasaki1364 - €932

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €664



Turbo Series 21 - NL Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO [50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.191

Montepremi Totale: €107.190

Final Table Pay Out



beppe19801902 - €12.576

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €10.317

I_owned_u_87 - €4.803

dartagnan086 - €3.885

SMERALDA06 - €3.533

tuchenedici - €2.760

Agricoltore65 - €1.814

acquasanta79 - €1.678



Turbo Series 23 - NL Hold'em Heads Up ZOOM Turbo Progressive KO [15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.021

Montepremi Totale: €45.945

Pay Out Top 8



Alessandro 'alesiena17' Siena - €4.103

sigarotto - €2.295

zod2612126 - €1.870

Francesco 'piddu1989' D'Onofrio - €1.133

iLoVeV4Gn3r - €1.276

pingone80 - €624

@rm@ndo90 - €552

edofatto - €794