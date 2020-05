Non solo Turbo Series nel palinsesto di ieri sera. Si sono infatti giocati i soliti Night on Stars, The Bigger, Mercoledì Deep e The Big Daily Potenziato. Ecco come sono andati...

Iniziamo con il NoS, da oltre 51.000 euro di montepremi totale (574 entries), dove Nicola 'JhonCheever' Cappellesso e 'GiGi1993.558' si sono divisi 7.857 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'ossooo7' (€4.795), 'Chateaux87' (€3.480), Alessio 'fivebet565' Quintavalle (€2.525), 'zazzinojr' (€1.833), 'bamboloSG81' (€1.330), 'baslore' (€965) e 'principe796' (€700).



Sono andati invece tutti a 'pabattista' i 4.746 euro proposti dal The Bigger (89 entries con 250 euro di buy in). Il player bolognese si è imposto dopo aver superato in heads up il comunque ottimo Jackson 'DJackMpkr' Genovesi che si è consolato con i 3.574 euro del secondo premio. Sul podio è salito pure il romano 'eddyghiree' (€2.691) mentre hanno chiuso rispettivamente in quinta, settima e ottava posizione i regular Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€1.526), Michele 'smaikol93' Guerrini (€865) e Salvatore 'ilserpentino' Senapa (€652).



Successi pieni anche per 'Joyakid93' e 'g3m3ll0'. Il primo ha incassato i 4.231 euro del Mercoledì Deep (1.265 entries per 22.264 euro di prize pool) al termine di una maratona da quasi 7 ore di gioco, il secondo ha messo le mani nei 3.736 euro del The Big Daily Potenziato (132 entries per 17.500 euro di montepremi) grazie allo sprint vincente piazzato ai danni del runner up 'al.go.ritmo' (€2.800).



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 574

Montepremi Totale: €51.660

Final Table Pay Out



Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €7.857*

GiGi1993.558 - €7.857*

ossooo7 - €4.795

Chateaux87 - €3.480

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €2.525

zazzinojr - €1.833

bamboloSG81 - €1.330

baslore - €965

principe796 - €700



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 89

Montepremi Totale: €20.025

Final Table Pay Out



pabattista - €4.746

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €3.574

eddyghiree - €2.691

principe796 - €2.027

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €1.526

davidecalva - €1.149

Michele 'smaikol93' Guerrini - €865

Salvatore 'ilserpentino' Senapa - €652

gian-vinco - €652



Mercoledì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.265

Montepremi Totale: €22.264

Final Table Pay Out



Joyakid93 - €4.231

skarcel - €2.605

jbmagic1994 - €1.803

LAFENICE888 - €1.392

3bettoRANDOM - €1.058

CatafrattaNemesi - €757

greenbronx - €557

gerryno1 - €439

Tr4n3l - €341



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 132

Montepremi Totale: €17.500

Final Table Pay Out



g3m3ll0 - €3.736

al.go.ritmo - €2.800

0ldWh1sk3y - €2.065

DOG_GAME - €1.522

JOKER75Alex - €1.067

uUghos_ - €814

TAMAGLE - €630

Fantastik55 - €464

luna1929 - €368