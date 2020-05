Si è chiuso con un deal a 3 il Super Thursday delle Turbo Series. Altra vittoria piena invece per 'CIPROMCFLY16' che stavolta si è preso l'8 Max PKO. Ecco tutti i risultati di ieri sera...

Turbo Series 2020 - Partiamo dal torneone, il Super Thursday 8 Max Turbo Progressive KO da 250 euro di buy in e da ben 151.875 euro di montepremi totale (Evento #27), dove si è registrato il deal tra i player 'LordSnow95' (€16.365), 'Fedeeee01' (€15.452) e 'Rameric90' (€12.332). I 3 hanno optato per questa soluzione dopo l'uscita di scena dello "scomodo" Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€5.568).



Sono andati invece tutti a 'CIPROMCFLY16' i 3.912 euro proposti dal No Limit Hold'em 8 Max Deep Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #25). Il già vincitore dell'Evento #7 (€50 No Limit Hold'em Deep Turbo) ha superato in volata 'danytubo' (€4.247), 'meluccio82ac' (€3.287), 'pertugio7' (€2.509), 'dangerous203' (€1.535), Fabrizio 'Asky16' Petroni (€1.444), 'thekill89' (€828) e 'Falce-Oscura' (€438) e si è assicurato così altri 4.155 euro in taglie.



Colpo pieno anche per lo scatenato 'J.Mizu97' (€7.545) nel Thursday Money Heist 8 Max da 50 euro di buy in e da quasi 50.000 euro di prize pool (Evento #30). Il ligure l'ha spuntata al termine di un Final Table in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'CIP_LEADER_P' (€5.378) e il terzo classificato 'Lop3_95' (€3.834).



Successi, infine, per 'imbroglionec' (€5.809) nel €10 No Limit Hold'em 8 Max Super Turbo Progressive KO (Evento #26), 'KiroiSenko' (€2.731) nel €10 No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #29) e per 'maco90' (€6.295), dopo un accordo a 3 con 'Wrongdoer1' (€4.349) ed 'enzodel' (€5.336) , nel €30 No Limit Hold'em 4 Max Deep Turbo (Evento #28).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Archiviati altri 6 Eventi delle Turbo Series



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 27 - Super Thursday 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 675

Montepremi Totale: €151.875

Final Table Pay Out



LordSnow95 - €16.365*

Fedeeee01 - €15.452*

Rameric90 - €12.332*

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €5.568

Jamaicano703 - €5.767

Salvatore 'ilserpentino' Senapa - €2.920

LILLIGRUBER - €2.479

Deddooo - €3.641



*Deal



Turbo Series 25 - 8 Max Deep Turbo Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.382

Montepremi Totale: €62.190

Final Table Pay Out



CIPROMCFLY16 - €8.067

danytubo - €4.247

meluccio82ac - €3.287

pertugio7 - €2.509

dangerous203 - €1.535

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €1.444

thekill89 - €828

Falce-Oscura - €438



Turbo Series 30 - Thursday Money Heist 8 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.098

Montepremi Totale: €49.410

Final Table Pay Out



J.Mizu97 - €7.545

CIP_LEADER_P - €5.378

Lop3_95 - €3.834

lbfondi - €2.733

LORDPOKER698 - €1.948

MBolgia - €1.389

jack9988 - €990

#QuaCCosa - €706