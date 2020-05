Secondo report sui tornei online del giovedì sera. Bel colpo per 'ScaglioniMattia' nel Night on Stars, dove ha chiuso secondo Stefano 'easycallxxx' Terziani. Sono andati a segno anche 'andrea832' nel The Bigger, 'NoFear11' nel Master 6 Max e 'p0ch0sb1rr0' nell'Opening delle SuperSeries.

Ma iniziamo come sempre dal Night on Stars, da 100 euro di buy in (744 entries per quasi 67.000 euro di montepremi totale), che stavolta ha registrato l'exploit di 'ScaglioniMattia'. Il player di Sassuolo ha superato in heads up il comunque ottimo Stefano 'easycallxxx' Terziani (€8.256) e si è assicurato così gli 11.377 euro del bottino. Sul podio è salito pure '67nuvola67' (€5.991) mentre si sono piazzati rispettivamente sesto e nono gli altri 2 regular Alessandro 'surini93' Surini (€2.290) e Luca 'delfo182' Delfino (€875).



E passiamo al The Bigger, da 250 euro di buy in (94 entries), dove si è invece imposto il lombardo 'andrea832' (€5.012). Qui il ruolo di runner up è toccato ad 'Alex_DJ_av' (€3.775). Terzo posto per 'Getzemani13' (€2.842) che si è messo dietro 'S@LV@DOR-D@L1' (€2.140) e il sempre positivo Antonio 'barcia961' Barbato (€1.612).



Chiudiamo con l'Evento #84 delle iPoker Series (€100 Master 6 Max) e l'Evento #01 (€109 PKO Opening) delle SuperSeries di 888poker.



Nel Master (357 entries per 32.130 euro di prize pool) l'ha spuntata 'NoFear11', per 6.587 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'DANGEROUSs12' (€4.097), 'comunquevada' (€2.892), 'Str3uSa78' (€2.153), 'K1NGH3D3R' (€1.671) e 'massiassi' (€1.253). L'Opening l'ha vinto 'p0ch0sb1rr0' (€4.864) dopo aver superato in volata 'whinever' (€2.255) e 'Diana2000' (€1.435). Settimo posto per Massimo 'MAXSHARKK' Mosele (€677).



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 744

Montepremi Totale: €66.960

Final Table Pay Out



ScaglioniMattia - €11.377

Stefano 'easycallxxx' Terziani - €8.256

67nuvola67 - €5.991

majiko15 - €4.348

whitediabolic - €3.155

Alessandro 'surini93' Surini - €2.290

berry1982 - €1.662

trolygirl1964 - €1.206

Luca 'delfo182' Delfino - €875



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 94

Montepremi Totale: €21.150

Final Table Pay Out



andrea832 - €5.012

Alex_DJ_av - €3.775

Getzemani13 - €2.842

S@LV@DOR-D@L1 - €2.140

Antonio 'barcia961' Barbato - €1.612

campa.dani - €1.214

scerne - €914

giok73 - €688

3N.M0 - €688



iPoker Series Evento #84 - Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 357

Montepremi Totale: €32.130

Final Table Pay Out



NoFear11 - €6.587

DANGEROUSs12 - €4.097

comunquevada - €2.892

Str3uSa78 - €2.153

K1NGH3D3R - €1.671

massiassi - €1.253



SuperSeries 01 - PKO Opening [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 171

Montepremi Totale: €20.700

Final Table Pay Out



p0ch0sb1rr0 - €4.864

whinever - €2.255

Diana2000 - €1.435

Paolotto8 - €1.478

kenenisa84 - €671

heisenboom - €1.275

Massimo 'MAXSHARKK' Mosele - €677

ImToms2up - €542

Progamehrr96 - €557