Venerdì sera da protagonisti per Claudio 'claste2007' Casarano e Mario 'Antommy' Ripepi. Il colpo migliore l'ha però piazzato 'Mi3sVanD3Roh3' nel Win The Button Progressive KO. Ecco il report...

Turbo Series 2020 - Partiamo proprio dall'acuto di 'Mi3sVanD3Roh3' nel No Limit Hold'em 8 Max Win The Button Progressive KO da 100 euro di buy in e da quasi 100.000 euro di montepremi totale (Evento #33). Il player di Capaccio ha superato al Final Table i rivali 'mirkomala' (€7.349), 'Eu_esto_aqui' (€5.519), 'Agricoltore65' (€3.666), 'KINGHEDER' (€3.331), 'ROSALIAA82' (€2.131), 'paplitoswwe' (€1.198) e 'prosamuele' (€1.728) e si è messo in tasca più di 13.700 euro tra prima moneta e taglie.



Non hanno incassato come 'Mi3sVanD3Roh3' ma sono comunque andati alla grande anche Claudio 'claste2007' Casarano e Mario 'Antommy' Ripepi.



Il pugliese si è preso i 6.285 euro proposti dal Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #34) dopo aver battuto in heads up 'pustolo' (€2.583). Il regular che vive a Corciano si è invece aggiudicato i 3.351 euro del No Limit Hold'em Micro Rebuy Madness 8 Max da 5 euro di buy in (Evento #35) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'AvAnTiUnAlTr0' (€2.387) e il terzo classificato 'prodigy1677' (€1.702).



Niente male nemmeno 'giovannialdo' che, dopo aver siglato un deal con 'erpes17' (€4.564) e 'lucian0x' (€4.013), si è imposto per 5.749 euro di bottino nel No Limit Hold'em 6 Max Deep Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #31).



Successi, infine, per 'MircoNovantotto' (€4.778) nel €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly Progressive KO (Evento #36) e per 'allin17192' (€2.910), dopo un mega accordo a 6 con 'Kamikaze49' (€2.466), 'crifone88' (€4.133), 'the_viper520' (€2.958), 'onnembo95' (€1.521) e 'settestani77' (€2.008), nel €5 No Limit Hold'em Super Turbo (Evento #32).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Claudio 'claste2007' Casarano



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 31 - 6 Max Deep Turbo Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.243

Montepremi Totale: €55.935

Final Table Pay Out



giovannialdo - €5.749*

erpes17 - €4.564*

lucian0x - €4.013*

@rm@ndo90 - €1.650

lukefrog97 - €1.228

VaiSempreTu - €1.081



*Deal



Turbo Series 33 - 8 Max Win The Button Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.098

Montepremi Totale: €98.820

Final Table Pay Out



Mi3sVanD3Roh3 - €13.743

mirkomala - €7.349

Eu_esto_aqui - €5.519

Agricoltore65 - €3.666

KINGHEDER - €3.331

ROSALIAA82 - €2.131

paplitoswwe - €1.198

prosamuele - €1.728



Turbo Series 34 - PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 334

Montepremi Totale: €30.060

Final Table Pay Out



Claudio 'claste2007' Casarano - €6.285

pustolo - €2.583

PUPIGOL11 - €1.423

merio13 - €1.302

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €1.532

famiraAA - €552