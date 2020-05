Secondo resoconto sui tornei online con i risultati del Night on Stars, The Bigger, Venerdì Deep (iPoker Series Evento #90) e The Big Daily Potenziato.

Iniziamo dal NoS (631 entries per 56.790 euro di montepremi totale) dove si è registrato il deal tra 'Iacox93' (€6.566), 'simoncat86' (€5.618), Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi (€7.581) e Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€6.195). I 4 hanno optato per questa soluzione una volta eliminati gli altri finalisti 'Mtt_Joker90' (€2.733), 'PICCHE63' (€1.983), 'Tia11AA' (€1.439), 'raffytb9' (€1.044) e 'ALEDA8990' (€758).



Sono andati invece tutti allo scatenato 'Spinner.292' i 5.119 euro messi in palio nel The Bigger (96 entries con 250 euro di buy in). Il regular di Sesto San Giovanni, che si trova in un periodo davvero "caldo", ha avuto la meglio sul runner up 'Nikibart22' (€3.855) e sul terzo classificato 'climacus92' (€2.903). Si è fermato purtroppo sul più bello Olsi 'olhack' Lala, quarto per 2.186 euro di premio.



E passiamo all'Evento #90 delle iPoker Series, il Venerdì Deep da 20 euro di buy in e da oltre 25.000 euro di prize pool (1.438 entries), che è stato contrassegnato dall'exploit di 'xySpl1t'. Per lui è arrivato un bottino da 4.759 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche i player 'makambo76' (€2.948), 'EliS4beTt4' (€2.037), 'Jiraiyasensei' (€1.569), 'morsicato' (€1.190), '4791879874201636' (€850), 'Agar77it' (€620), 'Alexander1305' (€481) e 'tac821' (€370).



Chiudiamo con il The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in (123 entries per quasi 16.000 euro di montepremi) dove si è "consumato" il secondo deal della serata. In questo caso 'BurgerKing82' (€2.622), 'Blissey94' (€2.614) e Raffaele 'raffa_N5' Francese (€2.587) hanno deciso di accordarsi dopo l'uscita di scena di 'richXmond' (€1.391).



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 631

Montepremi Totale: €56.790

Final Table Pay Out



Iacox93 - €6.566*

simoncat86 - €5.618*

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €7.581*

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €6.195*

Mtt_Joker90 - €2.733

PICCHE63 - €1.983

Tia11AA - €1.439

raffytb9 - €1.044

ALEDA8990 - €758



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 96

Montepremi Totale: €21.600

Final Table Pay Out



Spinner.292 - €5.119

Nikibart22 - €3.855

climacus92 - €2.903

Olsi 'olhack' Lala - €2.186

eddyghiree - €1.646

THEGEMELS - €1.240

teresita64 - €933

pulces85 - €703

DIOBRONX - €703



iPoker Series Evento #90 - Venerdì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.438

Montepremi Totale: €25.309

Final Table Pay Out



xySpl1t - €4.759

makambo76 - €2.948

EliS4beTt4 - €2.037

Jiraiyasensei - €1.569

morsicato - €1.190

4791879874201636 - €850

Agar77it - €620

Alexander1305 - €481

tac821 - €370



The Big Daily Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 123

Montepremi Totale: €15.900

Final Table Pay Out



BurgerKing82 - €2.622*

Blissey94 - €2.614*

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €2.587*

richXmond - €1.391

Pendolino98 - €978

Missione007 - €747

Ev1t4L4p3st3 - €572

ELFERRARI98 - €429

8Trinita8 - €334



*Deal