E' andato a 'sergio18641' il bottino più cospicuo della serata. Ottimi colpi anche per 'lezgodancing97' e 'caramellagommos'. Ecco i risultati dei 6 Eventi in programma...

Turbo Series 2020 - Partiamo dall'acuto di 'sergio18641' nel No Limit Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 100.000 euro di montepremi totale (Evento #39). Il player di Lanciano ha superato in volata 'davidecalva' (€4.455) e 'madda4ever' (€3.192) e ha incassato, tra prima moneta e taglie, più di 11.700 euro.



Ha vinto invece quasi 6.600 euro 'caramellagommos', protagonista nel No Limit Hold'em Speedy Deep Hyper 6 Max da 50 euro di buy in (Evento #41). Il pugliese si è imposto al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'sgurch969' (€4.677), Olsi 'olhack' Lala (€3.315), 'goliardiko' (€2.350), 'anatango' (€1.666) e 'whitediabolic' (€1.181).



Niente male nemmeno il lombardo 'lezgodancing97' che si è messo in tasca i 6.220 euro proposti dal No Limit Hold'em Deep Turbo da 50 euro di buy in (Evento #37) dopo aver battuto in heads up il regular 'davidecalva' (€4.455).



Successi, infine, per 'vinzoSStyle' (€3.651) nel €5 No Limit Hold'em 6 Max Super Turbo Progressive KO (Evento #38), 'STARdesire' (€2.075) nel €30 Pot Limit Omaha H/L Turbo 6 Max Progressive KO (Evento #40) e per 'cecilio1970' (€4.761), dopo un accordo a 2 con 'FabriRossi' (€4.680), nel €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly 8 Max (Evento #42).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Super shot per 'sergio18641'



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 37 - NL Hold'em Deep Turbo [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 868

Montepremi Totale: €39.060

Final Table Pay Out



lezgodancing97 - €6.220

davidecalva - €4.455

madda4ever - €3.192

fapfafap - €2.287

royal.it - €1.638

Napposss - €1.174

teamriky - €841

Sckjzzato83 - €602

frakkalagan - €432



Turbo Series 39 - NL Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.152

Montepremi Totale: €103.680

Final Table Pay Out



sergio18641 - €11.771

thestreet86 - €7.516

capogatto - €5.998

5Cpt.Farrel5 - €4.301

ilmaestosoAA - €3.706

frakkalagan - €2.351

nikgrieco80 - €1.727

asiakevin - €1.456



Turbo Series 41 - NL Hold'em Speedy Deep Hyper 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 938

Montepremi Totale: €42.210

Final Table Pay Out



caramellagommos - €6.599

sgurch969 - €4.677

Olsi 'olhack' Lala - €3.315

goliardiko - €2.350

anatango - €1.666

whitediabolic - €1.181