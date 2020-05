Sabato sera da urlo per 'EL-TAXIEROOO' che si è preso il Night on Stars. Sono andati alla grande anche 'gabrielepat' nel Bigger, 'MaRuZzELLa77' nel Deep e il binomio 'TAMAGLE' e 'Sharingann97' nel Dragon. Doppio Final Table per 'Spinner.292' e Riccardo Bonelli.

Ma iniziamo dal colpo piazzato da 'EL-TAXIEROOO' nel NoS da oltre 50.000 euro di montepremi totale (557 entries). Per lui è arrivata la prima moneta da 8.870 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'dreamsnc' (€6.437), il terzo classificato 'BATISTUTA253' (€4.671) e il buon Riccardo 'Overbet91' Bonelli che ha chiuso quarto per quasi 3.400 euro.



Ottimo shot, su PokerStars, anche per uno scatenato 'gabrielepat'. Sono andati infatti al regular di Besozzo i 4.878 euro proposti dal The Bigger (20.000 euro garantiti). L'ultimo ad arrendersi è stato 'rampro_lx' (€3.710) mentre ha alzato bandiera bianca poco prima il già protagonista nel Night on Stars 'Spinner.292' (€2.822).



E passiamo al network iPoker dove 'MaRuZzELLa77' ha incassato i 3.813 euro messi in palio nell'Evento #97 delle Series, il Sabato Deep da 20 euro di buy in e da poco più di 20.000 euro di prize pool (1.140 entries).



Deal, infine, per 'TAMAGLE' e 'Sharingann97' nel The Dragon Potenziato (20.000 euro di montepremi) targato 888poker. I 2 hanno deciso praticamente di splittare, per circa 3.700 euro a testa, una volta eliminati gli altri finalisti 'copcin61' (€2.370), 'DOG_GAME' (€1.750), Riccardo 'Runit2ice' Bonelli (€1.221), 'EXPLOIT.2.1' (€940), 'm4g1c99' (€720), 'Head85' (€540) ed 'Edyalex68' (€420).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Deal a 2 nel The Dragon Potenziato



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 557

Montepremi Totale: €50.130

Final Table Pay Out



EL-TAXIEROOO - €8.870

dreamsnc - €6.437

BATISTUTA253 - €4.671

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €3.390

marcotomas91 - €2.460

geppo384 - €1.785

chisky78 - €1.296

Spinner.292 - €940

CIP_LEADER_P - €682



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 85

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



gabrielepat - €4.878

rampro_lx - €3.710

Spinner.292 - €2.822

@rm@ndo90 - €2.146

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €1.632

Olsi 'olhack' Lala - €1.242

Giangi503 - €944

Foldnow716 - €718

sicilyisbig - €718



iPoker Series Evento #97 - Sabato Deep [€7.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.140

Montepremi Totale: €20.064

Final Table Pay Out



MaRuZzELLa77 - €3.813

MatPai94 - €2.347

CarloCracko - €1.625

diegoelprincipe1 - €1.254

Giggio5055 - €953

Doumale - €682

superpino123456 - €502

ultrabres77 - €395

cigarello - €307



The Dragon Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 146

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



TAMAGLE - €3.667*

Sharingann97 - €3.794*

copcin61 - €2.370

DOG_GAME - €1.750

Riccardo 'Runit2ice' Bonelli - €1.221

EXPLOIT.2.1 - €940

m4g1c99 - €720

Head85 - €540

Edyalex68 - €420



*Deal