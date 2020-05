Domenica sera contrassegnata dagli eventi delle Turbo Series. Mega deal tra 'Lelezzz', 'uomonero80', '1964assi' e 'BlackTulipan' nel GigaStack. Vittoria piena invece per 'pinkporcel' nell'High Roller. Sono andati a segno anche Giulio 'FabioBorini' Sonnino, 'marcotomas91', 'giorob' e 'altezzissima'.

Turbo Series 2020 - Ma iniziamo dal No Limit Hold'em GigaStack Turbo da 100 euro di buy in e da oltre 275.000 euro di montepremi totale (Evento #45) dove, al termine di una maratona da oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'Lelezzz'. Per il player di Settimo Milanese è arrivata una moneta da quasi 27.000 euro dopo il deal a 4 siglato con 'uomonero80' (€23.510), '1964assi' (€22.458) e 'BlackTulipan' (€22.970).



Sono andati invece tutti a 'pinkporcel', che ha battuto in heads up 'jessy_wlf' (€16.912), i 21.398 euro messi in palio nell'altro torneone della serata, l'High Roller 8 Max Turbo Progressive KO da 250 euro di buy in e da 153.675 euro di prize pool (Evento #46). Sul podio è salito pure 'Swidam' (€9.138) mentre si è fermato sul più bello il comunque ottimo Domenico 'ddomenico' Drammis (€6.547). Final table per 'jackabbi' (€5.481), 'siriachiado7' (€4.101), 'Cicciottolona' (€2.684) e per 'CORY_DANY81' (€2.038).



E hanno fatto bottino pieno anche 'marcotomas91' (€8.759), dopo aver superato in volata rivali come Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta (€3.924), Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia (€2.430) e Marco 'imabigkidn0w' Papili (€2.299), nel No Limit Hold'em Deep Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #43) e 'giorob' (€9.158) nel No Limit Hold'em Hyper Money Heist 6 Max sempre da 50 euro di buy in (Evento #48).



Successi, infine, per 'altezzissima' (€6.126) nel €10 No Limit Hold'em Super Turbo Progressive KO (Evento #44), dove si è piazzato secondo Riccardo 'funamboloo' Lacchinelli (€4.059), e per Giulio 'FabioBorini' Sonnino (€4.092) nel €15 No Limit Hold'em 5 Stacks Hyper 4 Max (Evento #47).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Archiviati altri 6 tornei delle Turbo Series



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 45 - NL Hold'em GigaStack Turbo [€150.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 3.059

Montepremi Totale: €275.310

Final Table Pay Out



Lelezzz - €26.913*

uomonero80 - €23.510*

1964assi - €22.458*

BlackTulipan - €22.970*

jackabbi - €9.153

Lancino01 - €6.423

schicche.... - €4.508

juanet27 - €3.163

Jison20 - €2.220



*Deal



Turbo Series 46 - High Roller 8 Max Turbo Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 683

Montepremi Totale: €153.675

Final Table Pay Out



pinkporcel - €21.398

jessy_wlf - €16.912

Swidam - €9.138

Domenico 'ddomenico' Drammis - €6.547

jackabbi - €5.481

siriachiado7 - €4.101

Cicciottolona - €2.684

CORY_DANY81 - €2.038



Turbo Series 43 - NL Hold'em Deep Turbo Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.675

Montepremi Totale: €75.375

Final Table Pay Out



marcotomas91 - €8.759

dugao81 - €5.493

Danilo 'T4k3V3ng3r' Rucchetta - €3.924

Giampaolo 'GIAMP7608' Puglia - €2.430

Marco 'imabigkidn0w' Papili- €2.299

dany_8908 - €1.365

whiteskunk5 - €1.058

PASTALPESTOO - €657

VTBCM - €793



Turbo Series 48 - NL Hold'em Hyper Money Heist 6 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.391

Montepremi Totale: €62.595

Final Table Pay Out



giorob - €9.158

dodi8910 - €6.297

crocodileJoo - €4.330

tombarello88 - €2.977

NightinWhite - €2.047

Gino.33.88 - €1.408