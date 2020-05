Non solo Turbo Series nella domenica dei grandi tornei online. Si sono infatti giocati anche Super Sun, Super Sunday, Sunday Big e Sunday High Roller. Ecco come sono andati...

Partiamo dai 2 tornei che sono ancora in corso d'opera, il Super Sun da ben 113.220 euro (1.258 entries) e il Super Sunday da quasi 40.000 euro (449 entries).



Nel domenicale targato iPoker, inserito nel palinsesto delle Series (Evento #105), è volato in testa 'Jardel87' che a fine Day1 (199 left) ha accumulato uno stack da 362.707 gettoni virtuali. Alle sue spalle si è fatto strada Giovanni 'joebudrio' Costantino con 355.254. Tra i migliori troviamo anche i player '9108692' (329.945), 'PayAndPlay' (328.393), 'MASSYLE' (301.416), 'Spiffer9509' (300.325), 'Juan101' (300.177), 'alexdelpiero74' (299.470), 'M4riusJos1p0viC' (293.407) ed 'EverScat' (280.716).



In quello di Betaland (People's Poker) si è preso la vetta momentanea, con 139 left, uno scatenatissimo 'GIUSEDONO0' (627.730). Per lui più di 400.000 gettoni di vantaggio sul secondo, il comunque positivo 'GrandeLibanon' (200.606). Seguono, nell'ordine, 'VOLKSWAGEN' (192.746), 'rihinoho10' (192.278), 'santal07' (185.671), 'splinterrrr' (179.471), 'immagine700' (167.212), 'Tito03' (162.790), 'lagiubbanz00' (150.625) e 'antonia999' (148.481).



E passiamo ai 2 tornei delle SuperSeries di 888poker che hanno già assegnato i rispettivi premi. Nel Sunday Big da 109 euro di buy in e da 33.400 euro di montepremi totale (Evento #10) l'ha spuntata, al termine di oltre 8 ore di gioco, 'teamzeus94' (€5.700) sul compagno di deal 'KingEras91' (€6.132). Sul podio, ma senza accordo, è salito anche 'downreg4' (€2.468).



Successo pieno invece per 'UPROFSSOR888' (€4.847) nel Sunday High Roller da 250 euro di buy in e da 17.625 euro di prize pool (Evento #11).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei 4 eventi domenicali:



Super Sun [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.258

Montepremi Totale: €113.220

Player Left: 199

TOP TEN DAY1



1. Jardel87 - 362.707

2. Giovanni 'joebudrio' Costantino - 355.254

3. 9108692 - 329.945

4. PayAndPlay - 328.393

5. MASSYLE - 301.416

6. Spiffer9509 - 300.325

7. Juan101 - 300.177

8. alexdelpiero74 - 299.470

9. M4riusJos1p0viC - 293.407

10. EverScat - 280.716



Super Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 449

Montepremi Totale: €39.961

Player Left: 139

TOP TEN DAY1



1. GIUSEDONO0 - 627.730

2. GrandeLibanon - 200.606

3. VOLKSWAGEN - 192.746

4. rihinoho10 - 192.278

5. santal07 - 185.671

6. splinterrrr - 179.471

7. immagine700 - 167.212

8. Tito03 - 162.790

9. lagiubbanz00 - 150.625

10. antonia999 - 148.481



SuperSeries 10 - Sunday Big [€30.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 263

Montepremi Totale: €33.400

Final Table Pay Out



teamzeus94 - €5.700*

KingEras91 - €6.132*

LadyBingo - €3.774

ThorHammers - €2.839

santopre - €1.937

EtToKiD - €1.503

Maculato87 - €1.169

domenico9696 - €835

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €635



*Deal



SuperSeries 11 - Sunday High Roller [€15.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 75

Montepremi Totale: €17.625

Final Table Pay Out



UPROFSSOR888 - €4.847

HotTuna888 - €3.261

downreg4 - €2.468

inpoepaole - €1.674

ONiZzogA - €1.234

ELFERRARI98 - €925

PeoplesBank - €749

Nuccio77 - €617

Riccardo 'Runit2ice' Bonelli - €529