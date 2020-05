Archiviata la nona giornata delle Turbo Series. Altri 6 gli eventi giocati con il più "importante" che ha registrato l'acuto di Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio. Bel colpo anche per Igor 'SMagicS-84' Saia. Ecco tutti i risultati...

Turbo Series 2020 - Iniziamo dal trionfo di Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio nel No Limit Hold'em 6 Max Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in e da ben 107.460 euro di montepremi totale (Evento #51). Il regular campano si è sbarazzato al Final Table di 'gigi781978' (€7.599), 'fsusct' (€4.758), 'Swidam' (€3.294), Davide 'girex91' Marchi (€3.729) e 'miloaxelzeus' (€2.376) e si messo in tasca più di 13.400 euro tra prima moneta e taglie.



Ed è andato alla grande anche Igor 'SMagicS-84' Saia, protagonista nel Pot Limit Omaha 6 Max Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #52). Il siciliano che vive in Veneto ha superato la concorrenza di un agguerrito Olsi 'olhack' Lala, runner up per 2.739 euro di premio, e si è così aggiudicato un bottino complessivo da quasi 5.000 euro.



Niente male nemmeno i player 'giorgio114' (€6.817), 'DanielSCV' (€4.572), 'giulioconti' (€5.014), 'Ramasai83' (€4.065) e 'mangolden' (€3.995). Il primo si è imposto nel No Limit Hold'em Bubble Rush da 50 euro di buy in (Evento #53), dove ha chiuso sesto il sempre positivo Stefano 'easycallxxx' Terziani (€1.220). Gli altri 4 si sono invece "divisi" il No Limit Hold'em Deep Turbo (Evento #49), sempre da 50 euro di buy in, dopo l'uscita di scena di 'Dogsitter86' (€1.735).



Successi, infine, per il calabrese 'Pentapoker86' (€3.334) nel €5 No Limit Hold'em 8 Max Super Turbo Progressive KO (Evento #50) e per il romano 'Delagotower' (€3.387), dopo un accordo a 3 con 'zillao777' (€2.205) e Claudio 'Bertinotti71' Daffinà (€2.320), nel €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly 6 Max Progressive KO (Evento #54).



Igor 'SMagicS-84' Saia



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 49 - NL Hold'em Deep Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 977

Montepremi Totale: €43.965

Final Table Pay Out



DanielSCV - €4.572*

giulioconti - €5.014*

Ramasai83 - €4.065*

mangolden - €3.995*

Dogsitter86 - €1.735

giupe88 - €1.230

danicastle - €872

2bambolo2634 - €618

taysonjunior - €438



*Deal



Turbo Series 51 - NL Hold'em 6 Max Turbo Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.194

Montepremi Totale: €107.460

Final Table Pay Out



Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €13.408

gigi781978 - €7.599

fsusct - €4.758

Swidam - €3.294

Davide 'girex91' Marchi - €3.729

miloaxelzeus - €2.376



Turbo Series 52 - PL Omaha 6 Max Turbo Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 304

Montepremi Totale: €27.360

Final Table Pay Out



Igor 'SMagicS-84' Saia - €4.911

Olsi 'olhack' Lala - €2.739

goliardiko - €1.645

VentoDallEst - €1.804

jackabbi - €959

raspy71 - €909



Turbo Series 53 - NL Hold'em Bubble Rush [€25.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 969

Montepremi Totale: €43.605

Final Table Pay Out



giorgio114 - €6.817

elbano599 - €4.831

lukefrog97 - €3.425

TagaKing - €2.428

genge86 - €1.721

Stefano 'easycallxxx' Terziani - €1.220

Scacciafiga - €865

disgonnesso - €613

Ivana74714 - €434