E' andato a Paolo 'Borel29' Borelli il Super Sunday. A segno anche Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino nel Big Monday. Niente vincitori nel Super Sun dove sono stati distribuiti premi in base ai gettoni accumulati dai player ancora in corsa. Ecco il report...

Partiamo dal domenicale targato Betaland (People's Poker), il Super Sunday da quasi 40.000 euro di montepremi totale (449 entries), che ha registrato l'acuto di Paolo 'Borel29' Borelli. Per il modenese è arrivato un bottino davvero niente male, da oltre 7.500 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'GrandeLibanon' (€5.511), 'zulloman' (€3.880), '69tarantino' (€2.793), 'vbcvbbbnnnnmnmm' (€1.938), 'pap3t385' (€1.435), 'albello39' (€1.055), 'reallydoit' (€755) e il deludentissimo 'GIUSEDONO0' (€563) che ripartiva da un vantaggio mostruoso guadagnato nel Day1.



E passiamo al network iPoker dove è stato sospeso il Super Sun (1.258 entries per 113.220 euro di prize pool). Si è concluso invece con la vittoria di un "caldissimo" Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino il Super Big Monday da 25.380 euro (282 entries con 100 euro di buy in). Il regular capitolino ha superato in volata il runner up 'bingzula' (€3.363) e il terzo classificato 'bomber892' (€2.411) e si è messo in tasca i 5.457 euro della prima moneta.



Chiudiamo con il Big daily Monday edition (169 entries con 109 euro di buy in) di 888 poker dove, al termine di quasi 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'Yesdisi3' sul compagno di deal 'LukyMan777'. I 2 si sono spartiti più di 3.800 euro a testa una volta eliminato il terzo incomodo 'K0nrad1ne' (€2.452). Niente accordo nemmeno per Roberto 'STAMPOITAL1A' Vaira (€1.845) che si è ritrovato out in quarta posizione.



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Paolo 'Borel29' Borelli



I numeri più importanti dei 3 eventi presi in esame:



Super Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 449

Montepremi Totale: €39.961

Final Table Pay Out



Paolo 'Borel29' Borelli - €7.557

GrandeLibanon - €5.511

zulloman - €3.880

69tarantino - €2.793

vbcvbbbnnnnmnmm - €1.938

pap3t385 - €1.435

albello39 - €1.055

reallydoit - €755

GIUSEDONO0 - €563



Super Big Monday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 282

Montepremi Totale: €25.380

Final Table Pay Out



Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino - €5.457

bingzula - €3.363

bomber892 - €2.411

koby94 - €1.840

Gerrybas - €1.396

Fabrizio 'f4brywct' Privitera - €1.066

mckayn53 - €787

maurimauri19 - €635

GIADAEMARCO - €508



SuperSeries 14 - Big daily Monday edition [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 169

Montepremi Totale: €21.700

Final Table Pay Out



Yesdisi3 - €3.850*

LukyMan777 - €3.824*

K0nrad1ne - €2.452

Roberto 'STAMPOITAL1A' Vaira - €1.845

Paolotto8 - €1.259

D1ANDREA99 - €977

kekko9221 - €760

credswapdef. - €543

elbano599 - €403



*Deal