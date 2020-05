Altra giornata piena per gli amanti delle Turbo Series. In tutto si sono giocati 6 eventi con il più cospicuo che ha registrato l'acuto di 'OnMyStreet'. Ottimo colpo anche per 'Romauro96' mentre c'è andato vicino Patrick 'instantcal89' Sanfilippo. Ecco tutti i risultati...

Turbo Series 2020 - Iniziamo il nostro report con l'Evento #57, il No Limit Hold'em 6 Max Turbo da 100 euro di buy in e da 81.900 euro di montepremi totale (910 entries), dove l'ha spuntata uno scatenato 'OnMyStreet'. Per il player della provincia di Bergamo è arrivato un bottino davvero niente male da 12.803 euro al termine di quasi 6 ore di gioco.



Ci ha messo un po' meno 'Romauro96', vincitore del No Limit Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #58). Il napoletano ha superato in volata gli altri finalisti 'Mizzo9966' (€4.659), 'ÒBiond96' (€3.011), 'ziosammi' (€1.766), 'coffadellapinta' (€1.067), 'Favolavinc93' (€919), 'Haym0' (€1.458), 'ISABOO'21' (€7299 e 'pacinistars' (€262), e si è assicurato così un premio complessivo, tra prima moneta e taglie, da 7.101 euro.



Sono andati a segno anche il lombardo 'vincent643' (€4.735) nel €30 No Limit Hold'em 5 Stacks 4 Max Deep Turbo (Evento #55), dove ha chiuso secondo il regular Patrick 'instantcal89' Sanfilippo (€3.166), e il marchigiano 'E.Bacalini' (€3.947) nel €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly (Evento #60).



Si sono chiusi invece entrambi con un deal gli Eventi #56 e #59. Nel No Limi Hold'em 6 Max Super Turbo, da 5 euro di buy in, l'accordo è stato siglato tra 'jascia31' (€2.478), 'MorgYssef' (€2.253), 'adumbopanic' (€1.999), 'giu_da_231183' (€2.164), 'norbesandr' (€2.219), 'cava90' (€1.528) e 'Panfi.C.Kid' (€1.340). Nel No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO, da 10 euro di buy in, sono scesi a compromessi 'SiReady' (€2.204), 'clke82' (€1.402) ed 'Erik_Moon' (€1.284).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 57 - NL Hold'em 6 Max Turbo [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 910

Montepremi Totale: €81.900

Final Table Pay Out



OnMyStreet - €12.803

Pepitostars - €8.803

NnViSento_d-.-b - €6.054

pinkporcel - €4.163

CallDruento - €2.863

Mario 'hhrrr' Pulcini - €1.969



Turbo Series 58 - NL Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.255

Montepremi Totale: €56.475

Final Table Pay Out



Romauro96 - €7.101

Mizzo9966 - €4.659

ÒBiond96 - €3.011

ziosammi - €1.766

coffadellapinta - €1.067

Favolavinc93 - €919

Haym0 - €1.458

ISABOO'21 - €729

pacinistars - €262