Secondo e ultimo report sugli MTT online con i risultati del Night on Stars, The Bigger, Super Martedì Rebuy e Big Tuesday (SuperSeries #17).

Partiamo dal NoS (539 entries con 50.000 euro garantiti) dove 'zednara' (€7.872) e 'sunflower2593' (€7.396) hanno deciso di scendere a patti una volta eliminati gli altri finalisti 'LiuK4BeT' (€4.659), 'UollaCarry' (€3.381), 'NnViSento_d-.-b' (€2.454), 'arrafman' (€1.781), 'dartagnan086' (€1.292), 'Outlast21' (€938) e Andrea 'andremonta92' Montanar (€681).



Accordo anche nel The Bigger da 250 euro di buy in (86 entries). In questo caso il deal è stato siglato da 'gaspinolf6' (€4.188) e il sempre ottimo Marcello 'Cavendramin' Miniucchi (€4.400) dopo l'uscita di scena del terzo incomodo Andrea 'Andreacigna' Pini (€2.822). Poco prima si era ritrovato out l'altro regular Italo 'Hidden91' Modena (€2.146) che ha preceduto nel Pay Out 'Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino (€1.632), 'gijjigno89' (€1.242), Giuseppe 'peppruocc' Ruocco (€944), Mario 'hhrrr' Pulcini (€718) e 'S@LV@DOR-D@L1' (€718).



Successi pieni invece nel Super Martedì Rebuy del network iPoker e nel Big Tuesday (Evento #17 delle SuperSeries) di 888poker.



Nel torneo da 20 euro di buy in e da quasi 34.000 euro di montepremi totale (916 entries) si è imposto 'PECORETTOOOOO' (€6.479) dopo aver superato in volata il runner up 'Awadeo777' (€4.000) e il terzo classificato 'Domkk' (€2.780). In quello da ben 225 euro di buy in (70 entries per 14.700 euro di prize pool) l'ha spunatata 'Taccitoiii' (€3.712) su 'Maculato87' (€2.7209 e 'downreg4' (€1.911).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Vittorie nette per 'PECORETTOOOOO' e 'Taccitoiii'



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 529

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



zednara - €7.872*

sunflower2593 - €7.396*

LiuK4BeT - €4.659

UollaCarry - €3.381

NnViSento_d-.-b - €2.454

arrafman - €1.781

dartagnan086 - €1.292

Outlast21 - €938

Andrea 'andremonta92' Montanar - €681



*Deal



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 86

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



gaspinolf6 - €4.188*

Marcello 'Cavendramin' Miniucchi - €4.400*

Andrea 'Andreacigna' Pini - €2.822

Italo 'Hidden91' Modena - €2.146

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €1.632

gijjigno89 - €1.242

Giuseppe 'peppruocc' Ruocco - €944

Mario 'hhrrr' Pulcini - €718

S@LV@DOR-D@L1 - €718



*Deal



Super Martedì Rebuy [€25.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 916

Montepremi Totale: €33.898

Final Table Pay Out



PECORETTOOOOO - €6.479

Awadeo777 - €4.000

Domkk - €2.780

gautieri7 - €2.136

patoo85 - €1.627

Sentolevoci - €1.186

JulianaMor - €864

OUTLAST21 - €695

TheChurch - €525



SuperSeries 17 - Big Tuesday [€12.000 GTD]

Buy-in: €225

Entries: 70

Montepremi Totale: €14.700

Final Table Pay Out



Taccitoiii - €3.712

Maculato87 - €2.720

downreg4 - €1.911

KillTh3Fish - €1.338

HotTuna888 - €956

PRT.Lobster - €750

19ONETIME84 - €603

treKkeMekKe - €478

CILIEGIN0 - €382