E' andato a '10R.BaggioFL' il torneo più importante di ieri sera. Ottimi colpi anche per 'oisselino', 'ubisor' e 'VIKING78605'. Luca 'SiR_BeNa_91' Benaglia si è preso l'Heads Up ZOOM. Ecco tutti i risultati...

Turbo Series 2020 - Partiamo dall'exploit di '10R.BaggioFL' nel No Limit Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 88.000 euro di montepremi totale (Evento #63). Il player veneto ha superato al Final Table rivali del calibro di Alessio 'SmartTrave' Traverso (€5.057), Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga (€2.114), Daniele 'danieledefeo' De Feo (€1.952) e Alessandro 'Deneb93' Pichierri (€1.581) e si è assicurato un bottino davvero niente male, tra prima moneta e taglie, da 11.050 euro.



E' andato alla grande anche il toscano 'oisselino' che, dopo aver battuto in heads up il comunque bravo Riccardo 'CrazyRich85' Basso (€4.003), si è messo in tasca i 5.580 euro proposti dall'Evento #61, il No Limit Hold'em 8 Max Deep Turbo da 50 euro di buy in.



Ha vinto un po' meno, ma è stato super lo stesso, il regular della provincia di Piacenza Luca 'SiR_BeNa_91' Benaglia (€2.493) che si è preso l'interessante No Limit Hold'em Heads Up ZOOM Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in e da 23.220 euro di prize pool (Evento #65) dove ha chiuso secondo Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€1.496).



Successi, infine, per 'ubisor' (€5.354) nel €30 No Limit Hold'em Super KO Deep Turbo (Evento #64), 'VIKING78605' (€4.263) nel €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly 6 Max (Evento #66) e per 'FORSAk3N_86' (€2.508), dopo un deal a 4 con 'lillo280182' (€2.002), 'Filosc82' (€1.709) e 'RudySilvi' (€1.926), nel €5 No Limit Hold'em Super Turbo Progressive KO (Evento #62).



Riccardo 'CrazyRich85' Basso



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 61 - NL Hold'em 8 Max Deep Turbo [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 768

Montepremi Totale: €34.560

Final Table Pay Out



oisselino - €5.580

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €4.003

doubleg1488 - €2.872

Fisioter91 - €2.060

ilprof65 - €1.478

dondogui - €1.060

molly_182 - €761

unika2010 - €546



Turbo Series 63 - NL Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 985

Montepremi Totale: €88.650

Final Table Pay Out



10R.BaggioFL - €11.050

oicalob17 - €7.834

Alessio 'SmartTrave' Traverso - €5.057

IMuCkTheNut - €3.761

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €2.114

Daniele 'danieledefeo' De Feo - €1.952

Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €1.581

matedaemon1 - €992



Turbo Series 65 - Heads Up ZOOM Turbo Progressive KO [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 516

Montepremi Totale: €23.220

TOP 8



Luca 'SiR_BeNa_91' Benaglia - €2.493

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €1.496

caramellagommos - €759

Andrea 'ImB0sc495' Boscani - €688

Alo1983 - €481

Gufo_Reale80 - €484

PLATINOFUCHS - €514

ChuckWasHere - €599