Giovedì sera da urlo per Andrea 'Andreacigna' Pini, primo nell'atteso Super Thursday. E' andato alla grandissima anche Lorenzo 'Swidam' Fornaciai che ha sfiorato la clamorosa doppietta. Ecco tutti i risultati...

Turbo Series 2020 - Partiamo dal torneone, il Super Thursday 8 Max Turbo Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 120.000 euro di montepremi totale (Evento #69), dove si è imposto l'ottimo Andrea 'Andreacigna' Pini. Il grinder di Stagno, provincia di Livorno, ha superato al Final Table i player 'alineugen02' (€14.507), 'OmarWhite71' (€7.471), 'glen20085' (€4.521), Alessandro 'Deneb93' Pichierri (€4.204), 'GiusDadamo' (€4.416), 'Foldnow716' (€3.203) e 'sgurch969' (€1.758) e si è assicurato un bottino davvero niente male, tra prima moneta e taglie, da 16.357 euro.



E passiamo al Thursday Money Heist 8 Max da 50 euro di buy in e da 41.535 euro di prize pool (Evento #72) che ha registrato l'exploit di Lorenzo 'Swidam' Fornaciai. Il toscano ha conquistato i 6.504 euro del primo premio dopo aver bruciato in volata rivali del calibro di Dario 'dariobonzo' Nittolo, terzo classificato per 3.304 euro, e Domenico 'scellone9477' Gala, quarto per 2.355 euro.



E lo stesso Fornaciai (€4.680) ha sfiorato il clamoroso double nel No Limit Hold'em 4 Max Deep Turbo da 30 euro di buy in (Evento #70). Stavolta 'Swidam' si è fermato sul più bello lasciando il gradino più alto del podio a 'MATRIXLANDIA' (€6.999).



Successi, infine, per 'arkadi0022' (€5.451) nel €10 No Limit Hold'em Super Turbo Progressive KO (Evento #68) e 'lupin02' (€2.352) nel €10 No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #71). Mega deal invece tra 'Sii_SSeMP_TU' (€2.652), 'jack9988' (€2.422), 'Santr88' (€4.450), 'Amster98' (€2.732), Michele 'Lelik53' Limongi (€1.695), Francesco 'kekko9221' Bisconti (€2.013) e 'donyfraga' (€2.836) nel €50 No Limit Hold'em 6 Max Deep Turbo (Evento #67).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Michele 'Lelik53' Limongi



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 67 - NL Hold'em 6 Max Deep Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 872

Montepremi Totale: €40.000

Top 7 Pay Out



Sii_SSeMP_TU - €2.652*

jack9988 - €2.422*

Santr88 - €4.450*

Amster98 - €2.732*

Michele 'Lelik53' Limongi - €1.695*

Francesco 'kekko9221' Bisconti - €2.013*

donyfraga - €2.836*



*Deal



Turbo Series 69 - Super Thursday 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 544

Montepremi Totale: €122.400

Final Table Pay Out



Andrea 'Andreacigna' Pini - €16.357

alineugen02 - €14.507

OmarWhite71 - €7.471

glen20085 - €4.521

Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €4.204

GiusDadamo - €4.416

Foldnow716 - €3.203

sgurch969 - €1.758



Turbo Series 72 - Thursday Money Heist 8 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 923

Montepremi Totale: €41.535

Final Table Pay Out



Lorenzo 'Swidam' Fornaciai - €6.504

ErmioneJador - €4.635

Dario 'dariobonzo' Nittolo - €3.304

Domenico 'scellone9477' Gala - €2.355

MCSTAY75 - €1.679

rullino 86! - €1.197

Sii_SSeMP_TU - €853

Bob_Aiese - €608